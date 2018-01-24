الليلة| موجهة قوية بين الزمالك والمصري.. وإنبي يصطدم ببتروجيت

تقام مساء اليوم الأربعاء، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2017 – 2018؛ في مقدمتها، مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي التي ستقام في الثامنة مساءً، على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية.

الزمالك صاحب الضيافة، يدخل اللقاء ولديه 32 نقطة، يحتل بها المرتبة الخامسة في جدول الترتيب، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 34 نقطة، وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم، إدارة اللقاء إلى الحكم محمد فاروق، ويعاونه تحسين أبو السادات وسمير جمال، وهشام توفيق حكماً رابعاً، ومحمد أبو خاطر وطارق مجدي حكماً خامساً.

وتعد المواجهة، الحادية عشر لحسام حسن فنيا، حيث خاض من قبل 10 مباريات حقق خلالها الفوز مرتين وتعادل مرة، وتلقى 7 هزائم أمام صاحب الرداء الأبيض، والتقى العميد مع القلعة البيضاء في مسابقة الدوري الممتاز من قبل في 9 مواجهات، فيما جمعتهما مسابقة الكأس مرة واحدة.

تاريخيًا، التقى الزمالك والمصري في 134 مناسبة بين مسابقتي الدوري والكأس، حقق الأبيض الانتصار في 78 لقاء، مقابل 24 انتصار للمصري البورسعيدي، وفرض التعادل نفسه في 32 مواجهة أخرى، وزار الزمالك شباك المنافس في 228 مرة، يقابلهم 106 للمصري، ويعد حمادة إمام، نجم الزمالك الراحل، الهداف التاريخي في مواجهة الفريقين برصيد 11هدفا، فيما يعد عبد الواحد السيد، حارس الزمالك الأسبق، أكثر المشاركين في مباريات الفريقين.

ويدخل الزمالك بقيادة مدربه إيهاب جلال، الذي قاد الفريق في 3 مواجهات منذ توليه مهمة تدريب ثاني أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات في مصر، وحقق الفوز في مواجهة وتعادل في واحدة وخسر أخرى، اللقاء آملا في تحقيق الفوز من أجل العودة إلى المربع الذهبي مرة أخرى، واستعان جلال بخدمات الوافد الجديد نانا بوكو، في القائمة المستدعاة لمواجهة الفريق البورسعيدي، فيما خلت القائمة من علي جبر، مدافع الفريق الذي يستعد للانتقال إلى صفوف وست بروميتش أليون على سبيل الإعارة.

وضمت قائمة الزمالك: أحمد الشناوي، عمر صلاح، محمد مجدي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح، طارق حامد، محمود عبد العاطي “دونجا”، محمد أشرف روقا، معروف يوسف، أحمد داودا، أحمد رفعت، محمد الشامي، محمد إبراهيم، أيمن حفني، مدبولي، أوباما، عماد فتحي، نانا بوكو، باسم مرسي.

في المقابل، يدخل المصري البورسعيدي بقيادة مدربه حسام حسن، رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الـ3 التي ستمنحه العديد من المكاسب؛ في مقدمتها رد الصاع للقلعة البيضاء بعد الخسارة أمامه في الدور الأول، بنتيجة 2/1، وتوسيع الفارق مع الزمالك في جدول الترتيب إلى 5 نقاط بدلًا من اثنتين.

وتنطلق مباريات الأربعاء، في الثانية والنصف عصرًا، حيث يستضيف فريق وادي دجلة صاحب المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، نظيره طنطا صاحب المركز الـ15 برصيد 19 نقطة، وفي الخامسة مساءً، تقام مباراتان، يلتقي في الأولي طلائع الجيش صاحب المركز التاسع برصيد 25 نقطة، بالداخلية صاحب المركز الـ11 برصيد22 نقطة، ويحل إنبي صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة، ضيفًا على فريق بتروجيت صاحب المركز الـ14 برصيد 21 نقطة في ديربي أندية البترول.