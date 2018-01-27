الليلة.. الفراعنة والنسور يتنافسان على زعامة «يد» القارة

تختتم مساء اليوم السبت، منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في البطولة التي تحتضنها الجابون في الفترة من 17 وحتى 27 من يناير الجاري، ويواجه المنتخب المصري، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، نظيره التونسي على لقب البطولة للمرة الثانية، حيث التقى الفريقان في النسخة الأخيرة 2016 وتوج المنتخب المصري بطلًا للقارة عقب تغلبه على النسور، بنتيجة 21 – 19.

ويشارك في البطولة الحالية 10 منتخبات، هي مصر حاملة اللقب، والجابون (البلد المضيف)، وتونس وصيف النسخة الأخيرة، وأنجولا، والجزائر، والمغرب، والكاميرون، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازفيل. وتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وأنجولا ونيجيريا، بينما تواجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة الأولى التي تضم الجزائر والكاميرون والكونغو برازفيل والجابون صاحبة الضيافة.

تصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 8 نقاط محققًا العلامة الكاملة بعدما نجح في تحقيق الانتصار في مبارياته الأربع، وجاء الانتصار الأول على حساب الشقيق المغربي، بنتيجة 33 – 28، وبنفس فارق النقاط الخمس تغلبت مصر على نيجيريا، بنتيجة 27 – 22، وبنفس الفارق تغلب المنتخب المصري على أنجولا في الجولة الثالثة بنتيجة 25 – 20، قبل أن تزيد فارق النقاط أمام جمهورية الكونجو في ختام دور المجموعات بانتصار جديد بنتيجة 36 – 27، وواجهت مصر منتخب الكونجو في ربع نهائي البطولة وفازت عليه بنتيجة 37 – 22، والتقت مع أسود أطلس مجددًا في نصف نهائي المسابقة وكان الانتصار حليف الفراعنة بنتيجة 31 – 19، لتتأهل مصر حاملة اللقب إلى المباراة النهائية في النسخة الثانية على التوالي.

كلا المنتخبين لديهما رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار وحصد اللقب، فمصر من أجل الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي ورفع رصيدها من الألقاب إلى الرقم 7 لتتساوى مع الجزائر، وتونس من أجل الثأر من الفراعنة التي خسرت أمامها لقبها الأخير ورفع رصيدها من الألقاب إلى الرقم 10.

يتفوق المنتخب التونسي على نظيره المصري من حيث القوة الهجومية والصلابة الدفاعية، فقد سجلت تونس 192 هدفا، خلال مشوارها في البطولة بفارق 3 أهداف عن المنتخب المصري الذي سجل 189 هدفا، وعلى الصعيد الدفاعي استقبلت تونس 124هدفا، فيما استقبل المنتخب المصري 138 هدفا.

تضمنت قائمة الفراعنة التي تشارك في رحلة الدفاع عن اللقب كريم هنداوي، ومحمد عصام، وعمر الوكيل، وكريم أيمن، وعلي زين، وإسلام حسن، ومهاب حسام، وأحمد الأحمر، وأبو الفتوح أحمد «حماصة»، وممدوح طه، ويحيى خالد، ومحمد سند، ومحمد إبراهيم، ومحمد ممدوح هاشم، ومحمد رمضان، وإبراهيم المصري، ووسام سامي نوار.