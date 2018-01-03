الليلة.. الزمالك يواجه الطلائع قبل القمة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على فريق طلائع الجيش، على ملعب «الدفاع الجوي» في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2017/2018.

ويدخل طلائع الجيش، صاحب الضيافة في مواجهة الليلة ولديه 19 نقطة يحتل بها المركز الحادي عشر، بينما يدخل الزمالك اللقاء ولديه 28 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي صاحب المرتبة الثالثة، و8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني و9 نقاط عن الإسماعيلي المتصدر.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية، الحكم محمد الصباحي لإدارة المباراة، ويعاونه سمير جمال وسامي هلهل، ومحمد محمود عبد الله حكمًا رابعًا، وأمين عمر وأحمد الغندور حكمًا خامسًا.

يسعى الفريق العسكري بقيادة مدربه حلمي طولان، إلى استغلال الحالة المعنوية المرتفعه لدى اللاعبين بعد الانتصار الأخير الذي حققوه على حساب فريق المقاولون العرب بهدفين دون رد، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة البيضاء.

وضم طولان 18 لاعبًا لمواجهة الزمالك؛ هم: محمد بسام ومحمود شكري وأحمد فوزي وعاصم صلاح وخالد سطوحي وعلي الفيل وعبد العزيز توفيق وفرانك ومؤمن إبراهيم وإسلام جمال وصلاح أمين وعموري ومحمود البدري ومحمد طارق ومحمود قرني وأحمد الشيخ وحسن يوسف ووائل فراج.

على الجانب الآخر، يسعى الزمالك إلى مواصلة عروضه الطيبة بتحقيقه الانتصار الرابع على التوالي من أجل القفز إلى المركز الثالث على حساب المصري البورسعيدي، كما أن الانتصار سيمنحه فرصة تقليص الفارق مع الأهلي الوصيف إلى 5 نقاط فقط، وتبقى مباراة الديربي المقرر لها الإثنين المقبل الثامن من يناير أمام الغريم التقليدي الأهلي فرصة لتقليص الفارق إلى نقطتين فقط.

ويرغب المونتنيجري نيبويشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الزمالك، في الوقوف على طريقة اللعب والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة القمة، حيث ستكون مباراة الطلائع البروفة الأخيرة قبل الديربي.

واستدعى المدير الفني للأبيض 21 لاعبًا لمواجهة الطلائع؛ هم: أحمد الشناوي وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف وحازم إمام وأحمد مجدي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي ومؤيد العجان وأحمد أبو الفتوح وطارق حامد وأحمد توفيق ومحمود دونجا محمد أشرف روقة ومعروف يوسف ويوسف أوباما و محمد الشامي وأحمد مدبولي و كاسونجو وأتشيمبونج وصلاح عاشور.