الليلة| الزمالك وإنبي في لقاء الجريحين.. والمصري يستضيف الطلائع

يحتضن ملعب «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، مواجهة الجريحين، إنبي صاحب الضيافة والزمالك، ضمن الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2017 – 2018.

يدخل كلا الفريقين اللقاء ولديهما رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار من أجل مصالحة جماهيرهما بعدما سقط الثنائي في منافسات الجولة العشرين، فقد سقط الزمالك أمام المصري البورسعيدي، وإنبي أمام بتروجيت، بذات النتيجة بهدف دون رد.

وعلى مستوى مواجهات الفريقين، انتهت المباراة التي جمعت الزمالك وإنبي، بالجولة الرابعة من منافسات النصف الأول من الموسم بالتعادل السلبي بدون أهداف.

يحتل الفريق البترولي المركز السادس برصيد 31 نقطة، بينما يدخل الزمالك اللقاء وفي جعبته 32 نقطة يحتل بها المركز الخامس خلف سموحة صاحب المرتبة الرابعة برصيد 35 نقطة.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة المباراة إلى الحكم محمد عادل ويعاونه أحمد نوفل، ورجب محمد، وشريف حسن، وطارق سامي ومحمود ناجي.

الثلاث نقاط تقفز بالفريق البترولي مركزًا في جدول الترتيب أمام الزمالك الذي بات مهددًا بفقدان موقعه والتراجع في جدول الترتيب في حالة سقط أمام إنبي الذي يخوض مواجهة القلعة البيضاء بدون خدمات الثنائي علي لطفي، حارس مرماه، وهدافه صلاح محسن، بعدما انتقل الثنائي رسميًا، إلى صفوف الأهلي.

في المقابل يدخل الزمالك بقيادة مدربه إيهاب جلال، اللقاء ولديه رغبة كبيرة في العودة بالنقاط الثلاث، من أجل رفع رصيده إلى 35 نقطة ليتساوى مع سموحة صاحب المركز الرابع في عدد النقاط، ويقلص الفارق مع أندية الصدارة حيث يبعده عن الأهلي المتصدر 19 نقطة.

إيهاب جلال، استدعى لمواجهة الليلة كلًا من: أحمد الشناوي، وعمر صلاح، في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح، إسلام جمال وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العاطى دونجا، عبد الله جمعة، معروف يوسف، أحمد داودا، محمد الشامي، محمد إبراهيم، أيمن حفني، أحمد مدبولي، وعماد فتحى.

خط الهجوم: نانا بوكو، محمد عنتر، وكاسونجو.

وشهدت قائمة الزمالك عودة عبدالله جمعة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها، كما شهدت تواجد بعض الوافدين الجدد وعلى رأسهم محمد عنتر، القادم من صفوف الأسيوطي سبورت، إلى جانب الثنائي إسلام جمال وعماد فتحي.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة يستضيف المصري صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة، في الخامسة مساءً، فريق طلائع الجيش صاحب المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، ويدير اللقاء محمود عاشور.