الليلة.. الأهلي يواجه النصر في «بروفة الديربي»

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضيفًا على فريق النصر، في المباراة التي تجمعهما على ملعب «القاهرة الدولي» ضمن اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2017/2018.

يدخل النصر لقاء اليوم، وفي جعبته 13 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر، بينما يدخل الأهلي اللقاء ولديه في جعبته 33 نقطة يحتل بها وصافة جدول الترتيب خلف الإسماعيلي صاحب الصدارة برصيد 37 نقطة، ويتبقى للأهلي مباراة مؤجلة بخلاف مباراته أمام النصر.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد عادل لإدارة اللقاء، ويعاونه هاني عبد الفتاح وأحمد صلاح، وحسن السندبيسي حكمًا رابعًا، وبمعاونة طارق سامي ومبروك نبيل، حكمًا خامسًا.

ويدخل الفريقان بطموح إحراز الثلاث نقاط؛ النصر صاحب الضيافة الفوز على حامل اللقب يمنحه دفعة معنوية كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية في مبارياته المقبلة من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر التي تهدد تواجده في دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، يدخل المارد الأحمر اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص فارق النقاط مع الإسماعيلي متصدر الترتيب إلى نقطة واحدة، كما يرغب حسام البدري، المدير الفني للأهلي في الوقوف على التشكيل النهائي الذي يخوض به لقاء القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك والمقرر لها يوم الإثنين الثامن من يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

وشهدت قائمة الأهلي المستدعاة لمواجهة النصر عودة مروان محسن للظهور من جديد للمرة الأولى بمباراة رسمية خلال الموسم الجاري، منذ تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في لقاء المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، إلى جانب عودة أحمد حمودي وهشام محمد وباسم علي.

فيما شهدت القائمة غياب عماد متعب الذي بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف التعاون السعودي على سبيل الإعارة، وكريم وليد “نيدفيد” وحسام عاشور وسعد سمير وشريف إكرامي وعبد الله السعيد، بسبب الإصابة، فيما يغيب صالح جمعة وحسين السيد وأكرم توفيق وعمرو بركات وعبدالله الشامي لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يخوض البدري موقعة الليلة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، أحمد فتحي، علي معلول، هشام محمد العائد من الإصابة، عمرو السولية، أحمد حمدي، إسلام محارب، وليد سليمان، وليد أزارو.