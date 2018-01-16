يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ضيفًا على فريق طلائع الجيش، في المباراة التي تجمعهما على ملعب «الدفاع الجوي»، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يحتل فريق طلائع الجيش، صاحب الضيافة في موقعة الليلة، المركز الثامن برصيد 25 نقطة، بينما يدخل الأهلي اللقاء وفي جعبته من النقاط 39 نقطة، وبفارق نقطتين عن الإسماعيلي المتصدر، ويتبقى للأهلي مباراة مؤجلة من الجولة السادسة أمام المقاولون العرب.

لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية أسندت إدارة اللقاء إلى الحكم أحمد الغندور، ويعاونه وائل شعبان ورجب محمد، ومحمد الشرقاوي حكمًا رابعًا، وكل من نادر قمر الدولة وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في النصف الأول من الموسم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الموقعة، التي شهدت جدلاً تحكيميًّا كبيرًا، وسجل للأهلي أحمد الشيخ، نجمه المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، وسجل للفريق العسكري عاصم صلاح، من ركلة جزاء.

يسعى فريق طلائع الجيش، المدعوم بعامل الملعب، إلى مواصلة عروضه الجيدة التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة، بتحقيق الفوز على حامل اللقب وحصد الانتصار الرابع له على التوالي، حيث تمكن الفريق العسكري من تحقيق الفوز في آخر ثلاث مواجهات له أمام الأسيوطي سبورت والزمالك والمقاولون العرب.

واستدعى حلمي طولان، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، 18 لاعبًا لمواجهة الأهلي، هم: محمد بسام ومحمود شكرى وأحمد فوزي وعاصم صلاح وخالد سطوحي وعلى الفيل ومحمد طارق ومحمود البدري وعبد العزيز توفيق وفرانك وحسن أوساسا وعلي الزهيدي وعموري وإسلام جمال وصلاح أمين ووائل فراج ومحمد أشرف ومحمد ناصف.

على الجانب الآخر يدخل الأهلي، المنتشي بالفوز على الزمالك غريمه التقليدي في الجولة الأخيرة بالدوري، والفوز على المصري في كأس السوبر المصري وتتويجه باللقب العاشر، اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز؛ من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب التي جرده منها فريق الإسماعيلي.

واستدعى حسام البدري، المدير الفني للأهلي، 22 لاعبًا لمواجهة الطلائع، وهم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، رمضان مصطفى، أيمن أشرف، محمد هاني، باسم علي، صبري رحيل، علي معلول، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، ميدو جابر، وليد سليمان، أحمد حمودي، إسلام محارب، وليد أزارو، جونيور أجايي، مروان محسن، باكاماني ماشامبي.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة يستضيف فريق وادي دجلة صاحب المرتبة السادسة عشرة برصيد 15 نقطة، في الخامسة مساءً، على ملعب «برج العرب»، فريق المصري البورسعيدي صاحب المرتبة الثالثة برصيد 30 نقطة، ويدير اللقاء محمد عادل، ويعاونه أشرف متولي ومحمد عزازي، ولطفي شعبان حكمًا رابعًا، وكل من محمود بسيوني ووليد عبد العزيز حكمًا خامسًا.