الليلة.. الأهلي يستضيف الإسماعيلي في موقعة الغيابات

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي مع دقات الثامنة مساءً، نحو مدينة الإسكندرية، وبالتحديد ملعب “برج العرب”؛ لمتابعة قمة الأهلي والإسماعيلي ضمن الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2017/2018.

يدخل الأهلي اللقاء وفي جعبته 48 نقطة، يحتل بها صدارة جدول الترتيب، مع وجود مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب من الدور الأول، بينما يحتل الإسماعيلي الذي خاض جميع مبارياته المركز الثاني برصيد 42 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث.

و أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة المباراة المرتقبة إلى الحكم أمين عمر، ويعاونه أيمن دجيش وأحمد حسام طه، وأحمد العدوي حكمًا رابعًا، وكل من محمد الصباحي وسعيد حمزة حكمًا خامسًا.

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة من النصف الأول من الموسم انتهت بانتصار حامل اللقب بهدفين دون رد. سجل أهداف المباراة ثنائي الإسماعيلي السابق الذي يرتدي القميص الأحمر عمرو السولية، وعبد الله السعيد.

يسعى الأهلي، بقيادة مدربه حسام البدري، إلى استغلال عامل الملعب وتراجع نتائج الدراويش خلال الفترة الأخيرة؛ من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث وتوسيع الفارق مع الوصيف إلى 9 نقاط قابلة للزيادة، في حالة تمكن صاحب الرداء الأحمر من تحقيق الفوز في مباراته المؤجلة أمام المقاولون العرب من الدور الأول.

وشهدت قائمة الأهلي المستدعاة لمباراة اليوم العديد من الغيابات، التي يعتمد عليها حسام البدري في تشكيلته الأساسية، مثل أحمد فتحي وسعد سمير ومروان محسن ورامي ربيعة وكريم نيدفيد، وضمت قائمة الـ23 التي استدعاها البدري: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد هاني وباسم علي وأيمن أشرف ومحمد نجيب وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد وأكرم توفيق وعبد الله السعيد ووليد سليمان وأحمد حمودي وجونيور أجايي وإسلام محارب ووليد أزارو وأحمد ياسر ريان وميدو جابر وصبري رحيل ومحمد عبد المنعم وصالح جمعة وباكا.

على الجانب الآخر يأمل الإسماعيلي، الذي يعاني منذ رحيل مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر، أن تكون مواجهة الأهلي الليلة هي بداية تصحيح المسار وعودة الفريق للمنافسة من جديد، حيث إن الانتصار على الأهلي بمثابة قبلة الحياة التي ستمنح الفريق دفعة معنوية للتمسك بما تبقى من فرص للمنافسة على اللقب، ويقلص الفارق بين العملاقين إلى 3 نقاط.

الإسماعيلي استدعى لمواجهة الشياطين الحمر: محمد عواد ومحمد مجدي ومحمود البدري ومحمد أبو المجد بوشا ومحمود متولي وريتشارد بافور وأحمد دويدار ومحمد هاشم وحسني عبد ربه وعماد حمدي ومحمد فتحي وعمر الوحش ومحمد صادق وإبراهيم حسن وإسلام عبد النعيم ووجيه عبد الحكيم وكريم بامبو ودييجو كالديرون وموسى كمارا.