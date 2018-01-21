الليلة.. الأهلي يرفع شعار الثأر ضد المقاصة بالدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السابعة مساء اليوم، مصر للمقاصة، على ملعب «القاهرة الدولي» ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2017 – 2018.

يحتل الأهلي صاحب الضيافة، صدارة جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المرتبة الثانية، ويتبقى للمارد الأحمر مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب من الدور الأول لم يخضها بعد، بينما يدخل فريق المقاصة اللقاء وفي جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية، الحكم محمود عاشور لإدارة اللقاء، ويعاونه سمير جمال وهاني خيري، وبدوي حميدة حكماً رابعاً، وكل من محمد عادل وطارق سامي حكماً خامساً.

يأمل حسام البدري، المدير الفني للأهلي مواصلة مسلسل الانتصارات بالفوز على المقاصة والثأر من الهزيمة التي مُني بها أمام الفريق الفيومي في لقاء النصف الأول من الموسم، حيث تمكن ممثل محافظة الفيوم من إلحاق الهزيمة الأولى والوحيدة بفريق حسام البدري، هذا الموسم، كما يمنح الانتصار حامل اللقب فرصة الابتعاد بالصدارة حيث سيصبح الفارق بينه وبين الإسماعيلي أقرب منافسيه 4 نقاط بدلًا من نقطة.

حسام البدري، استدعى 22 لاعبًا لمواجهة المقاصة هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، رمضان مصطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول، عبدالله السعيد، عمرو السولية، حسام عاشور، ميدو جابر، وليد سليمان، هشام محمد ،كريم نيدفيد، إسلام محارب، صالح جمعة، صبري رحيل، أحمد حمودي، أجايي، وليد أزارو ومروان محسن، وشهدت قائمة الأهلي عودة أحمد فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، سعد سمير، فيما خرج أحمد حمدي وباكا وباسم علي الذين تواجدوا في قائمة مباراة طلائع الجيش الماضية.

على الجانب الآخر يسعى عماد سليمان، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة إلى إيقاف مسلسل نزيف النقاط الذي لازم الفريق خلال مبارياته الأخيرة، حيث فشل في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الـ6 الأخيرة، ويعود آخر انتصار له إلى العاشر من ديسمبر الماضي، وكان على حساب الأهلي، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثانية.

استدعى عماد سليمان، 23 لاعبًا لمواجهة الأهلي هم: محمد صبحي، ومحمود حمدي، ومحمد كوكو ، وهاني سعيد، وأحمد سامي، وأحمد عبد العزيز ” مودي “، وشريف حازم، ومحمد أبوسريع، ومحمد دسوقي، ومحمد توني، وأحمد مجدي، ومصطفى شبيطة، وعمر رجب، وصلاح ريكو، وإيريك تراوري، ورجب عمران، وبولان فوافي، وصلاح عاشور، وجون أنطوي، وأحمد عبد الظاهر، ومروان حمدي، وإسلام جابر.