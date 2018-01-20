«اللاند سكيب» يرجئ تسليم عقارات العبور.. والأهالي مشتتون

اشتكى عدد من المواطنين بالقاهرة من تأخر تسليم الحكومة وحداتهم السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور، دون إبداء أي أسباب من وزارة الإسكان، مناشدين وزير الإسكان سرعة تسليمهم تلك الوحدات؛ لتضرر وتشتت قرابة ألفي أسرة منذ عام؛ نتيجة إنهاء العقود الإيجارية اعتمادًا على تسلم وحداتهم في موعدها.

وقال محمد سامي أحد المتضريين إن تأخر الوزارة في تسليم الوحدات المخصصة للأهالي تسبب في تشريد ومعاناة ما يقرب من ألفي أسرة؛ فمعظم تلك الأسر كانت تستأجر وحدات سكنية بأماكن مختلفة، وبالتالي لم تجدد تلك العقود الإيجارية قبل موعد انتهائها، اعتمادًا على تسليمهم وحدات مشروع دار مصر، قبل انتهاء تلك العقود.

وأضاف أنه وبحسب الإعلان الرسمي للوزارة كان من المفترض تسلم الحاجزين بمدينة العبور لعدد 89 عقارًا بتاريخ أكتوبر 2016، إلا أنه لم يتم تسليم سوى 10 عقارات فقط حتى تاريخه، ولا يوجد جدول زمني أو إعلان آخر يحدد موعد تسليم باقي الوحدات، رغم التزام الجميع بسداد الأقساط، وجاهزية العقارات للتسليم.

وفي هذا السياق قال أحمد صابر عثمان أحد الحاجزين إنه اضطر لتأجيل حفل زفافه للمرة الثانية؛ بسبب تأخر تسلم وحدته السكنية، كما أنه اضطر للاستدانة من أحد أقاربه لاستئجار وحدة سكنية كمخزن مؤقت للفرش والأثاث.

واضطرت فاطمة عبد التواب بحسب قولها إلى العيش في منزل والدها برفقة ابنتيها، وذلك بعدما تركت وحدة سكنية كانت تستأجرها، وأنهت العقد الإيجاري منذ قرابة العام، اعتمادًا على استلام وحدتها، بناءً على الموعد الذي حددته الوزارة، موضحة أن الوحدة السكنية التي تقطنها مؤقتًا ضيقة المساحة، ولا تسعها وأبناءها ووالدها وبقية أخواتها.

وبحسب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المهندس عادل سعيد النجار فإن الهيئة الهندسية وهي الجهة المنفذة للمشروع سوف تنتهي من تسليم الحاجزين بالمرحلة الثانية وحداتهم خلال الأسابيع المقبلة، مع إخطار الحاجزين بذلك، وأوضح أن جهاز المدينة سيستلم 528 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بواقع 22 عمارة.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس شريف الشربيني إنه تم تسليم عدد 22 عمارة في مدينة العبور، و29 عمارة في مدينة العاشر من رمضان، موضحًا أن المرحلة الأولى بالمشروع تشمل تنفيذ عدد 31872 وحدة سكنية بواقع 1328 عمارة، داخل 8 مدن جديدة، هي العبور وبدر والعاشر من رمضان ودمياط والشروق و6 أكتوبر والسادات والقاهرة الجديدة.

وأضاف رئيس الشروق أن سبب إرجاء تسليم بعض الوحدات يأتي نتيجة لرغبة الوزارة في تحقيق أعلى مستوى للتنفيذ، كي يصبح المشروع نموذجًا، ويحظى بكسب الثقة، كما أنه لن يتم تسليم أي عمارة أو وحدة قبل الانتهاء من «اللاند سكيب» الخاص بمنطقة العمارات المقرر تسليمها بالمشروع، وكذا بالنسبة لباقي المرافق والخدمات كرصف الطرق، لكي يحظى الحاجزون بجاهزية الوحدات للمعيشة منذ اليوم الأول من تسليمها.