القمة 115.. من يمر؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة صوب ملعب «القاهرة الدولي»؛ لمتابعة القمة 115 بين الزمالك والأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2017/2018.

ترتيب الفريقين

يدخل الزمالك المتسلح بعامل الملعب في مواجهة الليلة، اللقاء ولديه في جعبته 28 نقطة، يحتل بها المرتبة الرابعة خلف المصري البورسعيدي، الذي يحتل المرتبة الثالثة برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الأهلي وصافة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن الإسماعيلي المتصدر ويتبقى للأهلي مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب.

طاقم التحكيم

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة الديربي إلى طاقم تحكيم إيطالي بقيادة الحكم الدولي ديفيد ماسا، ويعاونه أندريه كريسبو مساعد أول، وفابيانو برتي مساعد ثاني، وموريزيو ماريان حكم رابع.

وتعد مواجهة نابولي وسامبدوريا التي جمعت الفريقين يوم 23 ديسمبر الماضي في الدوري الإيطالي، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-2، آخر المواجهات التي قادها الحكم الدولي الإيطالي الذي يعرف بإشهاره الكثير من البطاقات الصفراء في وجه اللاعبين، وسبق أن تلقى تهديدا بالقتل في شهر مارس الماضي، عقب إدارته مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

التاريخ يبتسم للأهلي

يبتسم التاريخ للمارد الأحمر في مواجهاته ضد غريمه التقليدي الزمالك، حيث التقى قطبي الكرة في مصر 230 مواجهة على الصعيدين الرسمي والودي؛ حقق الأهلي الانتصار في 98 مباراة، فيما حقق الزمالك الانتصار في 56، وكان التعادل حاضرًا في 76 مباراة.

وعلى صعيد المواجهات الرسمية، التقى الفريقان في 209 مرة؛ تمكن الأحمر من الفوز في 87 مقابل 49 للأبيض، وكان التعادل حاضرًا في 73 لقاء، وعلى صعيد بطولة الدوري الممتاز، التقى الفريقان في 114 موقعة، والليلة الـ115، حقق الأهلي الفوز في 42، فيما تغلب الزمالك في 25 مباراة، والتعادل كان له الحضور الأكبر على صعيد مواجهات الفريقين في بطولة الدوري بـ47 مباراة.

والأهلي لم يخسر أمام أبناء ميت عقبة في آخر 15 مواجهة جمعتهما في منافسات بطولة الدوري، ويعد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق أكثر اللاعبين خوضًا لمباريات القمة برصيد 25 لقاء، فيما يعد هشام يكن أكثر اللاعبين خوضًا لمباريات الديربي من القلعة البيضاء برصيد 20 مشاركة، ويعد محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مواجهات الديربي برصيد 13 هدفا.

طموح جلال ورغبة البدري

وتعد مواجهة الليلة، الأولى للمدرب إيهاب جلال، الذي تولي تدريب الزمالك منذ يومين خلفًا للمونتنيجري نيبوشا، المقال بسبب تراجع نتائج، ويطمح المدرب الجديد في تحقيق نتيجة إيجابية في الظهور الأول له مع الأبيض، وفي حالة تمكن من الفوز على الغريم التقليدي، ستكون دفعة معنوية كبيرة للمدرب لكتابة تاريخ له في ميت عقبة.

وفي حالة سقط جلال في اختباره الأول أمام البدري الذي يخوض مواجهته رقم 11 أمام الزمالك، ستظل الخسارة عالقة في أذهان جماهير الأبيض، وقد تكون بداية غير جيدة له، ويرغب البدري في تحقيق الانتصار من أجل القفز مركز أمام الإسماعيلي واعتلاء قمة الدوري الممتاز على حساب الدراويش للمرة الأولى هذا الموسم.

قائمة الفريقين

الأهلي: محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم، رمضان مصطفى، أيمن أشرف، علي معلول، سعد سمير، رامي ربيعة، محمد هاني، أحمد فتحي، حسين السيد، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان، أحمد حمدي، ميدو جابر، هشام محمد، إسلام محارب، وليد أزارو، جونيور أجايي، مروان محسن، أحمد ياسر ريان.

الزمالك: قرر إيهاب جلال، المدير الفني للزمالك، الإبقاء على جميع لاعبي الفريق بالمعسكر المقام حاليًا، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي، اليوم الاثنين، ووفقًا لما نشره موقع الزمالك الرسمي، فإن المدير الفني الجديد للأبيض سيحدد القائمة النهائية لمباراة القمة، في المحاضرة الفنية، قبل المباراة بساعتين.