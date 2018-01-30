القطاع الصحي في غزة.. أزمات متكررة وحلول مؤقتة

يعاني القطاع الصحي في غزة من عدة أزمات، تؤثر بالسلب على المرضى، ليظل المواطن داخل دائرة مفرغة من الأزمات المتجددة؛ فما تنتهي واحدة، تبدأ أخرى، دون حلول نهائية لأي منها.

قبل أسابيع مضت، عانى المرضى داخل مستشفيات القطاع من أزمة في توريد الأطعمة نتيجة لخلل ما بين وزارة المالية وشركات التوريد، وواجه المرضى خلالها ضيقا شديدا، خاصة أن الأطعمة التي يتم توريدها لهم تصنع بمعايير خاصة تناسب أمراضهم، لكن المشكلة لن تحل بشكل جذري، حيث تم التوصل إلى مساومة مؤقتة، وغالبا ستكرر الأزمة.

واليوم، تعلن وزارة الصحة عن إيقاف اثنين من مستشفياتها في غزة؛ واحدا مخصصا للأطفال، وآخر خدمي في بيت حانون شمالي القطاع، مبررة السبب بوجود أزمة في الوقود، الذي يتم استخدامه لتشغيل مولدات كهربائية تعمل خلال ساعات قطع الكهرباء عن المناطق التي تتواجد فيها المستشفيات، إلى توقف كامل لبعض المستشفيات.

وحذرت الوزارة على لسان ناطقها، أشرف القدرة، أنها قد تلجأ إلى خيارات صعبة للغاية، في حال استمر عجز الوقود وانقطاع الكهرباء بالشكل المعمول به، مشيرة إلى أن الوزارة خلال الأيام الماضية، لجأت إلى حالة من التقشف وتقليل استخدام المولدات بهدف إبقاء استخدامها لفترة أطول، لكن نقص الوقود يهدد بوقف تام في أي لحظة.

وتستغيث الوزارة لإنقاذ حياة المرضى وحمايتهم مما قد يمرون به نتيجة الأزمات التي تعصف بالقطاع، تزامنا مع حملات يطلقها المواطنون والنشطاء لتسليط الضوء على معاناة القطاع وإبراز أزماته، لتذكير العالم بما يمر به قطاع غزة والتذكير بالتزاماتهم تجاهه.

ووفقا للتقارير الرسمية، تحتاج المستشفيات في قطاع غزة إلى 420 ألف لتر شهريا من الوقود في الحالات التي يكون جدول الكهرباء المعمول به فيها 8 ساعات وصل يوميا، لكن خلال الأزمات الأخرى التي تعصف بالقطاع، تصل ساعات الوصل إلى 4 فقط، ما يجعل الأزمات تتزايد.