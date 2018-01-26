العلاج عبر الإنترنت.. جريمة في حق المرضى

“إذا كنت تشعر بأعراض اكتئاب فعليك الاتصال بنا, استشارتك النفسية في سرية تامة, نعالج الوسواس وأعراضه، تحدث مع طبيبك النفسي بكل سرية وأمان”، “إذا كنت تتعامل مع مريض نفسي أو عقلي وتحتاج لاستشارة لكيفية التعامل معه فعليك بالتواصل معنا”.. هذه العبارات نموذج بسيط لإعلانات انتشرت بكثرة على الإنترنت مؤخرا, حيث تقوم تلك المواقع بتقديم خدمات العلاج النفسي عبر الإنترنت في مقابل إرسال ثمن الاستشارة عبر الهاتف المحمول أو الكريديت كارد, ومن ثم يقوم المريض بأخذ استشارة نفسية من القائمين على الموقع أو كما يطلقون على أنفسهم أطباء.

“البديل” خاضت التجربة من خلال تواصلها مع أحد هذه المواقع التي تقدم الخدمات النفسية للمرضى عبر الإنترنت. الغريب في الأمر أن القائمين على تلك المواقع يقومون بتشخيص الأمراض النفسية وليس تقديم آليات العلاج فقط، ولا يكتفون بتقديم نصائح نفسية للحالات البسيطة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور رضا الغمراوي مدير مستشفى العباسية السابق إن المرض النفسي مثل أي مرض آخر يجب تشخيصه بصورة صحيحة 100% وإلا سوف تحدث مضاعفات سيئة للمريض, لذا فتشخيص المرض النفسي يحتاج من الطبيب والإخصائي النفسي للعديد من الجلسات قبل أن يجزم بأن هذا الشخص يعاني من مرض ما, متسائلاً كيف يتم تشخيص مرض عن طريق مكالمة هاتفية؟ فهذا الأمر شبه مستحيل، مشيرًا إلى أن العديد من الأمراض النفسية يحتاج إلى العلاج عن طريق أدوية، وهو ما يصعب وصفه عبر الهاتف، كما أنه ليس معروفًا من يقوم بالرد على المرضى.

ويقول كامل عبد المجيد إخصائي نفسي إن إقناع الأشخاص أن هناك أطباء أو إخصائيين يجيبون عن استفساراتهم وتشخيص الأمراض النفسية ووصف علاج لهم جريمة يجب التوقف عندها من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجهات الأمنية أيضًا، فأي شخص الآن يمكن أن ينشئ موقعًا إلكترونيًّا، ويستخدمه لأي غرض ما, مضيفًا أن التشخيص النفسي ليس شيئًا هينًا، ويحتاج إلى إخصائي نفسي، وإذا وجد الإخصائي أن المريض يعاني من أحد الأمراض الذهانية أي العقلية يقوم بتحويله فورًا لتلقي العلاج على يد طبيب نفسي؛ حتى يتسنى له وصف أدوية تناسب حالته وليس بمجرد مكالمة هاتفية كما يقوم هؤلاء المجهولون القائمون على تلك المواقع الإلكترونية.

ولفت عبد المجيد إلى أن الأمر لا يقتصر على الأمراض النفسية، بل هناك مواقع إلكترونية تروج لنفسها على أنها تعالج العديد من الأمراض بيد أطباء متخصصين، وهو الأمر الذي يجب ألا تغفله نقابة الأطباء على الإطلاق؛ حتى لا تقع كوارث للمرضى الذين يعانون من أمراض بحاجة إلى متخصصين, موضحًا أن بعض الأشخاص الذين يدعون أنهم متخصصون يقومون بالرد على الهواتف عن طريق خط ساخن، ويبدءون في توجيه النصائح للمرضى.

وذكر عبد المجيد أن أحد المرضى كان يعاني من فصام في الشخصية، جاءت والدته إلى العيادة، وبدأت تهاجم الطبيب المعالج له، معللة ذلك بأنها تواصلت مع أحد الأطباء عبر الإنترنت، وأخبرهم أن التشخيص الذي قام به طبيبه المعالج غير صحيح.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق أن نقابة الأطباء تجرم التعامل مع الأطباء عن طريق الإنترنت، وتحظر قيام بعض الأطباء بالكشف على المرضى من خلال صفحات الإنترنت في مقابل حصولهم على ثمن الكشف عن طريق إرسال رصيد للمحمول أو الحساب البنكي, موضحًا أنه يتحدث هنا عن الأطباء، ولم يتطرق إلى منتحلي صفة الأطباء؛ لأن هذا الأمر قانون النقابة يحظره تمامًا، والطبيب الذي يتبين قيامه بعلاج مريض عن طريق الإنترنت يجب أن تتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية اللازمة.