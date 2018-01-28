«العاطل» بديلًا لكونتي في تشيلسي

يبدو أن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، استقر على رحيل الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، مع نهاية الموسم الجاري، كما استقر على خليفة المدرب الإيطالي.

وكانت بعض التقارير قد أكدت خلال الأيام القليلة الماضية أن كونتي سيرحل مع نهاية الموسم الجاري عن تدريب الفريق اللندني، إن لم يرحل قبل ذلك، بعدما ساءت علاقته بالنادي.

وقاد كونتي، الذي تولى مهمة تدريب الفريق في موسم 2016/2017، الأزرق اللندني للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، وكانت هناك شكوك حول استمراره مع البلوز خلال الموسم الجاري 2017/2018، بعد أزمته مع مسؤولي تشيلسي؛ بسب السياسة المتبعة في سوق الانتقالات.

وقام كونتي بطلب إبرام العديد من الصفقات، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي لم تلبِّ جميع مطالبه، واكتفت بتوفير بعض الصفقات التي طلبها المدرب الإيطالي، وتجاهلت بعضها؛ مما تسبب في تراجع نتائج الفريق وتحقيق بداية كارثية خلال الموسم الجاري، جعلت حامل اللقب يبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق 15 نقطة.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد وصيف جدول الترتيب، و15 نقطة عن المان سيتي صاحب الصدارة، وبات من الصعب المنافسة على اللقب والحفاظ عليه للموسم الثاني على التوالي.

صحيفة «أس» الإسبانية أكدت في تقرير لها أن الملياردير الروسي يسعى إلى التعاقد مع الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني؛ ليتولي مهمة تدريب فريقه بداية من الموسم المقبل، والذي رحل عن قلعة «كامب نو» مع نهاية الموسم المنصرم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رغبة إبراموفيتش في جلب لويس إنريكي إلى لندن لتولي مهمة تدريب تشيلسي ليست للخبرات الكبيرة التي يمتلكها المدرب الإسباني، حيث سبق له أن قاد فريقًا كبيرًا بحجم برشلونة، ولكن لأن التعاقد معه سيكون سهلاً في ظل عدم ارتباطه بعقود في الوقت الراهن مع أي نادٍ.

وبدأ إنريكي رحلته مع التدريب في عام 2009، حيث تولي مهمة تدريب الفريق الثاني ببرشلونة، واستمر معه حتى عام 2011، قبل أن ينتقل إلى تدريب فريق روما الإيطالي حتى عام 2012؛ ليعود إلى إسبانيا، ولكن للتدريب في الليجا من خلال بوابة سيلتا فيجو، واستمر المدرب الإسباني مع سيلتا فيجو حتى عام 2014، الذي شهد عودته مجددًا لبرشلونة، ولكن هذه المرة لتولي مهمة تدريب الفريق الأول، واستمر إنريكي مع البارسا 3 أعوام، قبل أن يقرر النادي الاستغناء عن خدماته وإسناد المهمة إلى إيرنيستو فالفيردي.

وخلال قيادته لميسي ورفاقه تمكن إنريكي من حصد 9 ألقاب، حيث توج مع برشلونة بلقبين للدوري موسمي 2014 – 2015، و2015 – 2016، إلى جانب 3 بطولات بكأس ملك إسبانيا مواسم 2014 – 2015، و2015 – 2016، و2016 – 2017، ولقب بكأس السوبر الإسباني 2016، ولقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2014 – 2015، وكأس السوبر الإسباني 2015، ومونديال الأندية 2015.