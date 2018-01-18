الطيب لـ«نصرة القدس»: كل احتلال إلى زوال.. وعدونا لا يفهم إلا لغة القوة

مؤتمر لنصرة القدس مختلف عن سابقيه، رغم انعقاده في ظروف بالغة الصعوبة، حيث بدأ العد التنازلي لتقسيم المنطقة وتفتيتها ولتنصيب الكيان الصهيوني جنديا على المنطقة بأكملها.. هكذا أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، في كلمته، في افتتاح أعمال “مؤتمر الأزهر الشريف لنصرة القدس”، الذي انطلق اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة يومين بمشاركة عربية وإسلامية ودولية واسعة، وبحضور ممثلين من 86 دولة، والذي يعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

تضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات الدكتور أحمد الطيب، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، والدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، والدكتور أولاف فيكس تافيت، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، والدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.

قال الطيب: إذا كان قد كتب علينا في عصرنا هذا أن يعيش بيننا عدو دخيل لا يفهم إلا لغة القوة، فليس لنـا أي عُذر أمام الله وأمام التاريخ في أن نبقى حوله ضعفاء مستكينين مُتخاذلين، وفي أيدينا -لو شئنا- كل عوامل القوة ومصادرها المادية والبشرية.

واقترح الطيب، خلال كلمته، أن يكون 2018 عاما لنصرة لقدس الشريف، تعريفا به ودعما ماديا ومعنويا للمقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني، وعقد النشاطات سواء إعلامية أو ثقافية متواصلة تتعهدها مؤسسات رسمية، كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف: “الذي أعتقده أن كل احتلال إلى زوال عاجلا أو آجلا، واسألوا حملات الفرنجة التي تسمى حملات الصليبيين وستعلمون أن الزوال هو سبيل المعتدين، وأن هذه حقيقة قضى الله أن تكون مقررة بحقيقة أخرى تسبقها وتعد بولادتها؛ وأعنى بهذه القوة التي ستوقف العدوان وتكسر أنفه، وتجبره أن يعيد حساباته ويفكر ألف مرة قبل أن يمارس استبداده”.

شيخ الأزهر أكد أن مؤتمر الأزهر لنصرة القدس مختلف عن سابقيه، رغم انعقاده في ظروف وممارسات تشبه السحب الداكنة التي تمطر وتحدث سيولا في دول العالم كافة، قائلاً: “بدأ العد التنازلي لتقسيم المنطقة وتفتيتها ولتنصيب الكيان الصهيوني جندياً على المنطقة بأكملها، ولا أمر إلا أمره، وما على المنطقة إلا السمع والطاعة، ولو نظرنا إلى الوطن العربي لوجدنا أن الأمر جاد والدليل على ذلك ما يحدث في اليمن والعراق وسوريا وليبيا”.

واستكمل كلمته وسط الحضور العربي والدولي الواسع: “أنا من الأشخاص الذين يؤمنون أن الكيان الصهيوني ليس من ألحق بنا الهزيمة في الحروب الماضية كحرب 1967 وغيرها، ونحن الذين صنعنا هزيمتنا بأيدينا وخطأ حساباتنا، وما كان لأمة ممزعة الانتماء وممزقة الهوية والهوى أن تسمح لعدو ضعيف أن يسلبها حقها”.

وتابع: “نؤكد أننا دعاة سلام، والسلام الذي ندعو إليه هو الاحترام ولا يعرف الذل أو الخنوع، سلام تصنعه قوة العلم والتعلم والاقتصاد وتسليح يستطيع أن يرد الصاع صاعين.. ندق من جديد ناقوس الخطر للتصدي للعبث الصهيوني الهمجي الذي تدعمه سياسات دولية”.

وعن نتائج المؤتمر، قال أحمد الطيب، إننا ننتظر من هذا المؤتمر نتائج عملية تستثمر فيها الطاقات وتنظم الجهود، وأول ذلك وأهم هو إعادة الوعي بالقضية الفلسطينية عامة والقدس خاصة.

وأشار إلى أن المقررات الدراسية لا يوجد فيها ما يخص القضية الفلسطينية قائلاً: “الحقيقة المرة أن المقررات الدراسية في مناهجنا التعليمية والتربوية في كل مراحل التعليم عاجزة عن تكوين أى قدر من الوعي الصحيح بهذه القضية في أذهان الملايين من التلاميذ العرب والمسلمين”.

وتابع: “لا يوجد مقرر واحد مخصص للتعريف بخطر القضية، وإلقاء الضوء على تاريخها وحاضرها وتأثيرها في مستقبل شبابنا الذي سيتسلم راية القيادة، وذلك مقارنة بشباب المستوطنات الذي تتعهده منذ طفولته مناهج تربوية ومقررات دراسية تشكل وجدانه تجاه كل قضايا العرب والمسلمين”.

وأعرب شيخ الأزهر عن غضبه وحزنه بسبب تجاهل وسائل الإعلام العربية والإسلامية للقضية الفلسطينية، وقال إن الحديث عن فلسطين والقدس رغم عشرات القنوات الفضائية العربية والإسلامية، المخصصة للشأن العام منها والدينية، لا يكاد يتجاوز خبرا من الأخبار العامة.