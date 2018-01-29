السلطان يقترب من الدوري الأمريكي.. وأرسنال يتوصل لاتفاق مع أوباميانج

يبدو أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عقد العزم على الرحيل عن قلعة «أولد ترافورد» بعدما تقلصت فرص ظهوره بقميص الشياطين الحمر في ظل تألق البلجيكي روميلو لوكاكو مع الفريق الإنجليزي خلال منافسات الموسم الجاري، بالإضافة لتعاقد اليونايتد مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، خلال الميركاتو الجاري قادمًا من صفوف أرسنال الإنجليزي.

شبكة ESPN الرياضية، أكدت أن الدولي السويدي صاحب الـ36 عامًا، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد والدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستغلق أبوابها بعد 72 ساعة من أجل الحصول على فرصة للظهور من جديد داخل المستطيل الأخضر.

وأضافت الشبكة أن نادي لوس انجلوس جلاكسي مستعد من الناحية المالية، لتحمل قيمة انتقال إبرا إلى الدوري الأمريكي، إذ من المحتمل الاعتماد على الرعاة، من أجل دفع راتب الدولي السويدي السابق، وسبق للعديد من نجوم كرة القدم اللعب للفريق الأمريكي وعلى رأسهم الإنجليزي ستيفن جيرارد، نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد السابق.

وانضم زلاتان إبراهيموفيتش، الملقب بـ«السلطان» إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2016 في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي لعب له 4 سنوات، وتعرض المهاجم المثير للجدل دائمًا بسبب تصريحاته الغريبة لقطع في الرباط الصليبي للركبة مع نهاية الموسم الماضي أبعدته عن المشاركة مع اليونايتد قبل أن يتماثل للشفاء ويعود مرة أخرى ولكن هذه المرة سيجد صعوبة كبيرة في حجز مقعد أساسي له في تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو.

ومن زلاتان إبراهيموفيتش، إلى الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الذي بات قريبًا من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة أرسنال، وأكدت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، أن الدولي الجابوني بات قريبا من التوقيع للجانرز بعدما توصل ناديه لاتفاق مع أرسنال يقضي بحصول دورتموند على 65 مليون يورو للاستغناء عن خدماته.

وسبق للنادي الألماني أن رفض عرضين من آرسنال، كان الأول بقيمة 55 مليون يورو، قبل أن يتقدم العملاق الإنجليزي بعرضه الثاني البالغ قيمته 58 مليون يورو، إلا أن دورتموند رفض أيضًا وتمسك بالحصول على 70 مليون يورو، إلا أن العرض الأخير من قبل مسؤولي أرسنال لاقى ترحيبا من إدارة النادي الألماني، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

دورتموند الذي قام بتجريد برشلونة الإسباني من أحد نجوم المستقبل، قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد سيرجيو جوميز، مع ناديه الإسباني والبالغ قيمته 3 ملايين يورو، حيث كان اللاعب الشاب صاحب الـ17عاما يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2019 مع الفريق الكتالوني.

وكان مسؤولو البارسا يعولون كثيرًا على جوميز، الذي تألق بشدة في كأس العالم تحت 17 عاما التي احتضنتها الهند العام المنصرم وأنهى الإسباني منافساتها في المركز الثاني عقب الخسارة من المنتخب الإنجليزي 5 – 2 في المباراة النهائية، وقامت جماهير برشلونة بتشبيه اللاعب بإنيستا قائد البارسا الحالي.