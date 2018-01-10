الريال يتحرك للرد على صفقة انتقال كوتينيو لبرشلونة بالتفاوض مع صلاح

أكدت بعض التقارير الصادرة في وسائل الإعلام الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة مدربه الفرنسي المخضرم زين الدين زيدان، تحرك من أجل الرد على صفقة انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم ليفربول، إلى صفوف برشلونة الإسباني غريمه التقليدي.

ووفقًا لما نشرته الصحف الإنجليزية نقلًا عن الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، فإن ليفربول الذي فقد خدمات نجمه كوتينيو، المنتقل إلى برشلونة في صفقة بلغت 142 مليون إسترليني؛ ليصبح ثالث أغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة، يواجه احتمال خسارة نجم جديد.

وكشف الصحفي الإيطالي أن الصفقة التي تحرك ريال مدريد من أجل التعاقد معها هي صفقة الجناح الدولي المصري محمد صلاح، حيث يسعى الريال إلى إغراء الجناح صاحب الـ25 عامًا، كما فعل غريمه التقليدي برشلونة، بعاملي المال والبطولات اللتين يفتقدهما الريدز خلال الفترة الأخيرة، وخصوصًا العامل الأخير، حيث ابتعد العملاق الإنجليزي عن حصد البطولات، وبات كل طموحه المشاركة في دوري أبطال أوروبا والتمثيل المشرف، بعدما كان أحد الفرق الكبيرة التي تخشاها كبار القارة العجوز.

ويعاني النادي الملكي بشدة خلال الموسم الجاري، حيث تراجع إلى المركز الرابع في جدول منافسات الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة وبفارق 7 نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد، الذي يحتل وصافة الترتيب، وبفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر.

ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدعيم صفوفه؛ لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، جعلت بقاء النجم الأسطوري للنادي الملكي في قلعة البرنابيو على رأس الجهاز الفني محل شك، وبات مهددًا بالرحيل.

ويرى جيانلوكا دي مارزيو أن صلاح جدير بارتداء قميص النادي الأكثر تتويجًا في العالم، ويمكنه أن يعيد الاتزان للفريق، ويضبط ميزان القوى في الدوري الإسباني، والذي يسعى برشلونة إلى جعله يميل نحو كفته بالتعاقد مع نجوم كبار مثل كوتينو، وسعيه وراء الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، إلى جانب النجوم الكبار المتواجدين في الفريق حاليًّا، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز والكرواتي لوكا مودريتش وغيرهم من النجوم.

وأوضح أنه على الرغم من حاجة ليفربول الشديدة للحفاظ على نجمه الأول محمد صلاح في الوقت الحالي بعد رحيل كوتينيو، إلا أن رغبة ريال مدريد في الظفر بخدمات اللاعب الذي سيضيف للفريق الكثير في الشق الهجومي سيكون لها رأي آخر.

وسجل الجناح المصري مع فريقه في مسابقة الدوري الإنجليزي 17 هدفًا، يحتل بها وصافة هدافي المسابقة، خلف الإنجليزي هاري كين، صاحب الـ18 هدفًا، وسجل صلاح بمفرده أكثر مما سجله الثلاثي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيمة مع ريال مدريد هذا الموسم في المسابقة المحلية.