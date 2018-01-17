الدراما والشارع.. إشكالية التأثير المتبادل

طالما وجهت انتقادات لصناع الأعمال الدرامية والسينمائية، بسبب تأثيرهم السلبي في المجتمع بأعمالهم، لكن سرعان ما يردون بأن ما يقدمونه تجسيد للواقع وتسليط الضوء عليه لمعالجته، وليس العكس.

واختلفت الآراء حول أيهما يؤثر في الآخر؛ بمعنى هل الدراما المؤثر الأول والسبب المباشر فيما نراه في الشارع من تغيرات؟ أم أن ما لحق بمجتمعنا من تغيرات تعد المؤثر في ما نشاهده من دراما؟

في السابق، كان الفن يسمى بزرقاء اليمامة التي تستطلع المخاطر المحتمل حدوثها في المجتمع، وتعرضها بشكل درامي في محاولة لحلها، أما اليوم، اختلفت الآراء وظهرت عدة دعوات مقاطعة لبعض المنتجين والفنانين، لما يسمى بالتأثير السلبي الذي يحدثونه في المجتمع.

وقال الكاتب والسيناريست محمد عبد الخالق، إن العلاقة بين الدراما والشارع أو المجتمع، متبادلة، والتأثير أيضا متبادل, والعلاقة بينهما لا تحسب بالنظريات الرياضية، لكنها جزء من منظومة، واصفا الجدل الدائر بين الفن والواقع بالصحي والإيجابي، ويدل على التفاعل بين الفن والمجتمع.

وأضاف عبد الخالق لـ”البديل”، أن تأثير الدراما أو الفن عموما ليس فوريا ومباشرا، بل يجب أن يتأصل العمل الفني حتى يستطيع التأثير على المتلقي، مؤكدا أننا نتأثر بالأعمال المهمة فقط حتى ولو كانت قديمة، ومتابعا: “الواقعية لا تعني على الإطلاق نقل الواقع مجردا على الشاشة، لكن للفن منظوره الخاص، الذي يحدث جدلا وتساؤلات، وبالتالي يمكننا الحصول على نتائج”.

وأوضحت الناقدة الفنية ماجدة موريس، أن المجتمع يعد المصدر والمنبع لما تقدمه الدراما، بل مصدر الإلهام لها، باعتباره سابقا عليها، ويؤثر بالطبع في الأعمال الفنية، سواء السينمائية أو الدرامية، لكنها ترفض نقل الأعمال الدرامية للواقع بما يحمله من تدن في الألفاظ والسلوكيات.

وتابعت موريس لـ”البديل”، أن تأثير الأعمال الدرامية يختلف باختلاف المستوى التعليمي والثقافي للمشاهد، فهناك فئات ذات مستوى محدود تعليميا وثقافيا، تتأثر سلبا بمشاهد العنف والألفاظ والسلوكيات المتدنية، وهناك فئات أخرى تستطيع التفرقة بين التمثيل والواقع.

ويرى المخرج محمد حمدي، أن الإنصاف يتطلب الاعتراف بأن المشاهد والمبدع يتأثران بالواقع اللذين يعيشانه، مؤكدا أن الأعمال الفنية لا تأتي من كوكب آخر، فعندما نضع كاميرا في منتصف الشارع، سنرى كل ما فيه من قبح وجمال، والمبدع يتحكم في نسبة القبح والجمال.

واستطرد حمدي لـ”البديل”: “لا يمكن أن ننكر ما يعانيه المجتمع من تدهور على جميع المستويات، والمنتج من حقه تقديم عمل تجاري يحقق له الربح”، متابعا: “المجتمع حينما كان لديه الفكر والثقافة، كان الفن يقدم أعمالا تحمل في مضمونها الثقافة والفكر”.

وأكدت الناقدة خيرية البشلاوي، وجود مسؤولية كبيرة على الدراما، وأهمية أن يكون لها رسالة إيجابية تجاه المجتمع، خاصة الأطفال والشباب، قائلة: “لابد أن يعي صناع الدراما أن أعمالهم تدخل البيوت وتؤثر في الأسرة بكل أجيالها، كما أن الدراما لها تأثير في البنية العقلية لغير المتعلمين، في مجتمع به نسبة كبيرة من الأمية”.

من جانبها، قالت الدكتورة سوسن فايد، الباحثة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن المسؤولية الكبيرة في تربية المجتمع وتنشئته، تقع على عاتق الدراما والإعلام، وإن الأعمال الفنية التي يتفاعل معها المواطنون، تؤثر على المجتمع بشكل مباشر، وحرضت بعض الأعمال الدرامية، خصوصا الدراما الرمضانية، على العنف وممارسة الأفعال المجرمة شرعا وقانونا؛ مثل الشغب وتجارة المخدرات والسلاح.

وأكد الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن الدراما والإعلام لهما التأثير الأكبر على الشباب، موضحا أن الأفعال السيئة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، من قبل الأطفال لا ترجع إلى الدراما، بل مجرد تقليد لما يرونه ليس أكثر، وعلى الأهل التصدي لهذه التصرفات والسلوكيات وتوجيهها، كي لا تترسخ في ذواتهم.

وطالب بحري الدولة بضرورة تحسين الدراما الهادفة، التي تسعى لزيادة الوعي لدى الشباب والأطفال، وتجنب الدراما المبتذلة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن الدراما الحالية لا تليق بثقافة وأخلاق مجتمعنا الشرقي.

في المقابل، ترى الدكتورة ميرفت جودة، الاستشاري النفسي، أن الدراما ليست ذات دور كبير في التأثير على سلوك الشباب والأطفال؛ فهناك العديد من الأطفال والشباب الذين يشاهدون دراما تليفزيونية تحوي مشاهد عنف، لكن سلوكياتهم لا تتأثر؛ بسبب التربية من قبل الأسرة، مضيفة أن أكثر المراحل العمرية تأثرا بالدراما، المراهقة، فالشباب فيها تزداد لديهم رغبة الانفتاح وتقليد ما يرونه، ظنا منهم بأن ذلك يساعدهم على النضوج بشكل أسرع.

وأضافت جودة لـ”البديل”، أن السبب الرئيسي في تأثر الأطفال والشباب بالدراما، عدم ترسيخ الوالدين للقيم الأخلاقية، والعادات والتقاليد اللائقة في أبنائهم؛ لكي يتمكنوا من محاربة ونقد الثقافات الخاطئة التي يشاهدونها، مشيرة إلى ضرورة وجود دور رقابي حكومي على الدراما؛ من أجل الرقي بها مرة أخرى، ورفض الأعمال غير اللائقة بثقافة مجتمعنا.