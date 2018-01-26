الدبلوماسية في أسبوع.. شكري يزور إثيوبيا.. ودعوة روسية لحضور سوتشي

شهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا للدبلوماسية المصرية، كان أبرزه: توجه وزير الخارجية سامح شكري للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية في أديس أبابا، ورفض القاهرة للعملية العسكرية التركية في مدينة عفرين شمال سوريا، وتلقي مصر دعوة رسمية من روسيا لحضور مؤتمر سوتشي للمشاركة في مناقشة حل الأزمة السورية، والمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي.

شكري في إثيوبيا

توجه وزير الخارجية سامح شكري في 24 يناير الجاري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ 30 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير الجاري، حيث صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن القمة تنعقد هذا العام تحت عنوان “الانتصار في معركة مكافحة الفساد نهج مستدام نحو تحول إفريقيا”، باعتباره شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2018، مشيرًا إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي على ضوء وضع الاتحاد الإفريقي أولوية كبيرة لمكافحة الفساد وعدم إهدار المال العام؛ من أجل تحقيق التنمية في القارة الإفريقية. وخلال لقاء اليوم الذي جمع شكري ونظيره السوداني إبراهيم غندور، اتفقت مصر والسودان على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين وعدم الانسياق خلف أي شائعات أو معلومات مغلوطة قد تسيء إلى تلك العلاقات. وأكد المستشار أحمد أبو زيد، في تصريحات له اليوم، أن الوزيرين حرصا على ترتيب هذا اللقاء؛ لتأكيد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، والتلاحم بين الشعبين، وحرصهما على تحصين تلك العلاقة ضد الاهتزازات، واتخاذ إجراءات عملية لاستعادتها إلى مسارها الطبيعي.

الخارجية ترد على بيان جون ماكين

أعربت وزارة الخارجية عن رفض مصر الكامل، شكلاً وموضوعًا، للبيان الذي أصدره عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين، الأربعاء الماضي، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، موضحة أنه تضمن اتهامات جزافية ومغالطات وبيانات غير صحيحة حول الأوضاع في مصر ومسارها السياسي، وأكدت أن ثورة يناير ملك للشعب المصري وحده، ولا يحتاج لمن يذكره بها، وتمثل قيمة تاريخية عظيمة أقر بها الدستور. وأكدت وزارة الخارجية أن بيان ماكين خلا من أية إشارة إلى حجم وطبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري الآن، كما أنه يعكس إغفالاً لما يخوضه أبناؤه من مواجهة شرسة ضد إرهاب خسيس، راح ضحيته أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء ومن أبناء الجيش والشرطة، لافتًا إلى أن إطلاق البيان في هذا التوقيت يستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره وإهدار مكتسبات ثورتيه وتهديد نسيجه الوطني.

يذكر أن ماكين أصدر بيانًا في ذكرى ثورة 25 يناير، انتقد فيه السلطة المصرية، وأورد فيه مزاعم واتهامات فيما يخص ملف الحريات وحقوق الإنسان، فضلًا عن تشكيكه في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

رفض عملية غصن الزيتون التركية

اعتبرت الخارجية المصرية العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في مدينة عفرين شمال سوريا تمثل انتهاكًا للسيادة السورية، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن استمرار عملية غصن الزيتون يشكل تهديدًا لآفاق الحل السياسي للأزمة هناك. وأعربت الوزارة في بيان لها عن رفضها للعملية العسكرية، وقالت إنها تقوض الجهود القائمة للحل السياسي وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا. وأشارت إلى أن الحلول العسكرية تزيد من معاناة الشعب السوري، داعية جميع أطراف النزاع إلى الانخراط في مفاوضات جادة في إطار عملية سياسية لإيجاد حل سلمي دون إقصاء أي طرف.

دعوة رسمية لحضور مؤتمر سوتشي

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن مصر استلم دعوة رسمية من الجانب الروسي؛ لحضور مؤتمر سوتشي حول سوريا، المقرر عقده في روسيا نهاية الشهر الجاري. وأكد المستشار أحمد أبو زيد أن الجانب الروسي سلم الدعوة للخارجية المصرية لحضور المؤتمر، الذي ستحضره القوى الوطنية السورية؛ لبحث آلية التوصل لحل سياسي لنزع فتيل الأزمة في البلاد. وأشار أبو زيد إلى أن الموقف المصري يدعم الحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية، لافتًا إلى أن مصر تدعم المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا، مع الترحيب بأي مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار.