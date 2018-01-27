«الخرسانة الخفيفة».. ابتكار يوفر الطاقة ويمنع إهدار الثروة المحجرية

مرحلة جديدة دخلتها صناعة مواد البناء في مصر، بعد أن كان يتم هدر كميات هائلة من المواد المحجرية التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات المختلفة، على رأسها الحجر الجيري الذي يحتوي على كربونات الكالسيوم، والذي يدخل في الصناعات الدوائية ويوفر مليارات الجنيهات، إذ تمكن أحد الأطباء بمحافظة المنيا من التوصل إلى نوع جديد أطلق عليه اسم “الخرسانة الخفيفة”، وهي تحافظ على بعض المواد المحجرية الهامة، بالإضافة إلى توفير الطاقة.

يقول صاحب فكرة مشروع “الخرسانة الخفيفة” الدكتور علاء الطحاوي، الذي يتولى منصب نقيب أطباء أسنان المنيا، إنه نجح في التوصل إلى تلك الفكرة بفضل عمله في تركيبات الأسنان ودراسته لخواص المواد المختلفة بحكم تخصصه، إذ إن العديد من تلك المواد كانت تُدرس له وللطلبة في الكلية على أيدي أساتذة كلية الهندسة، وتمكن من دراستها بشكل كبير، ونجح في أولى خطواته مع مواد البناء بعمل مصنع للرخام الملون والمُعالج، وظل يطور فكرته حول مواد البناء ومنع الهدر الذي يحصل للعديد من المواد الهامة، إلى أن توصل لتركيبة فريدة بنسب محددة ومعقدة لعمل نوع جديد من الطوب الخفيف والعازل للحرارة، ويوفر الطاقة خاصة في موسم الصيف، ويقلل من استخدام المنازل للكهرباء.

وأضاف الطحاوي لـ”البديل” أن السائد في مصر وغالبية الدول بالوطن العربي هو استخدام الطوب الأبيض والأحمر، فالأول يهدر ثروة هائلة من كربونات الكالسيوم التي تملأ جبال المنيا، والثاني يعتمد على قشور التربة الخصبة وحرقها وعمل قوالب الطوب منها، ولكن اختراعه الجديد الذي أسماه الخرسانة الخفيفة الموفرة للطاقة هو نوع جديد من الطوب المصنع كاملًا من الأسمنت، باستخدام تقنيات حديثة ونسب معينة، ويمكن تركيبه أيضًا على المنازل من الخارج بما يشبه الطوب الفرعوني، فهو يحفظ درجات الحرارة، ويجعل المنازل أكثر اعتدالا، ما يؤدي إلى خفض استخدام التكييفات والكهرباء، غير أنه يحتاج لكميات مياه بسيطة ومؤن قليلة للتماسك مع بعضه البعض.

أكد صاحب “الخرسانة الخفيفة” أنه يجري تطويرا للنوع الجديد من الخرسانة بمصنعه الذي قرر إقامته في مدينة المنيا الجديدة، لينتج جداريات منحوته وأخرى بارزة بنفس النوع من ذلك الطوب الجديد، ليضمن التوسع في مبيعاته وتصديره، ويقوم بتطويره دائما لينافس نظائره في الدول الأوروبية، موضحا أنه عقد بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الروسية لفتح أسواق لمنتجه في موسكو وبعض البلدان الأخرى، كما اتفق على تصديره لبعض الدول العربية على رأسها الإمارات والبحرين والأردن.

أشار الطحاوي إلى أنه حاول عدة مرات توثيق ابتكاره في مراكز براءة الاختراع، ولكن الروتين والمتطلبات الكثيرة حالت دون ذلك، إلا أنه استكمل أعماله دون الإفصاح عن تفاصيل التركيبات الجديدة ليتمكن من الحفاظ على مشروعه، مضيفا أن منتجه يتضمن صعوبات فنية غير متوفرة سوى بمصنعه، ما يضمن عدم التوصل إليه بسهولة من قبل المنافسين، وسيقوم بتنظيم معرض قريبا في بداية مارس للإعلان عن منتجات جديدة لذلك الطوب الخرساني الخفيف.

واختتم صاحب مشروع الخرسانة الخفيفة حديثه بأن مشروعه من المشروعات كثيفة العمالة، وبإجراء توسعات به سيصبح نقلة نوعية كبيرة وهامة في سوق مواد البناء المصرية والعالمية، وأن أساتذة بكلية الهندسة طلبوا منه تقديم الفكرة للطلاب بعد أن فوجئوا بمدى تقدم وجودة ذلك النوع الجديد من مواد البناء.