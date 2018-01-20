«الحلج الإلكتروني».. خطوة للقضاء على فساد المحليات تنطلق من الصعيد

أعوام عديدة مضت على سوء أوضاع المحليات، وتباطؤ إنجاز أعمال المواطنين التي تستغرق وقتًا طويلًا في جولات بين مكاتب الإدارات والمديريات المختلفة، وسط اتهامات لعدد كبير من العاملين بتلك الجهات الحكومية بالفساد وتلقي الرشوة لإنهاء الكثير من الأعمال، والتعنت تجاه المواطنين في أحيان أخرى، وفي النهاية تُكتشف الأخطاء في البيانات، الأمر الذي يثير غضب المواطن، ويبدأ في إعادة تلك الخطوات من جديد.

تلك الأوضاع المزرية في المحليات انعكست مؤخرًا في صورة الضبطيات المكثفة التي تُعلنها الجهات الرقابية من حين لآخر لضبط قيادات كبيرة في المحليات بتهم تلقي الرشاوي من المواطنين وكبار رجال الأعمال لإنجاز المصالح، والتغاضي عن بعض الأوراق المطلوبة نظير الأموال التي توضع في جيوبهم، بدءًا من بعض الموظفين الصغار، وصولاً إلى قيادات كبيرة، كان آخرها محافظ المنوفية الأسبوع الماضي.

وقال عصام البديوي محافظ المنيا: إن الفساد ليس موجودًا في المحليات فقط، ولكن في كل القطاعات، فأسلوب تعامل الموظفين مع المواطنين بنوع من الغضب وعدم التفاهم هو الأزمة الكبرى، والحل الوحيد من وجهة نظري هو الفصل التام بينهما، بمعنى أن يتم فصل التعامل بين الموظف والمواطن، وعدم الاحتكاك بينهما إلا في أضيق الحدود، وقد وضعنا بذرة التعامل الإلكتروني، وجاءت شركة متخصصة في ذلك، ووضعت برنامجًا محكمًا، وتواصلنا مع وزارة التنمية المحلية والاتصالات، ووفرت لنا ذلك البرنامج الذكي لعمل الرخص والتأمينات، وبعض الخدمات إلكترونيًّا، مضيفًا أن تلك الخطوة هي أولى الخطوات الحقيقية لإنجاز مصالح المواطنين في قطاع شديد الأهمية وبدون أي تدخل من الموظف؛ لضمان عدم التلاعب أو الضغط على المواطن، وفي حالة وجود أي تجاوزات أو تلاعبات سيتم كشفها من خلال الشبكة الحكومية المرتبطة ببعضها.

وأضاف البديوي لـ “البديل” أنه تم اختيار مركز ومدينة المنيا كنموذج يُحتذى به في إدخال البيانات إلكترونيًّا، موضحا أن هذا الأمر سيدخل مرحلة التشغيل التجريبي قريبًا، وأنه يُطلق على هذا المشروع اسم “الحلج الإلكتروني”، ونستهدف خلاله الشباب في كل قرية، حيث نقوم بعمل مسابقة لاختيار أفضل العناصر، على أن يكون في كل قرية 4 شباب مختصين بتلقي الشكاوى أو المصالح المختلفة للمواطن، ويقومون بالتسجيل عبر استمارة محفوظة على جهاز “تاب” لدى الشاب المُعين، ويقوم بإدخال بيانات العميل وكل الأرواق المطلوبة وأنت في قريتك دون أي عناء، ولا تذهب للجهة الحكومية إلا عند توريد المبالغ المطلوبة فقط، الأمر الذي يسهل مراقبة العاملين، ويمنع أي تعطيل لمصالح الناس، أو تكدس في المصالح الحكومية.

وأشار محافظ المنيا إلى أنه تم اختيار مركز العدوة نموذجًا للحصر الرقمي للمساكن والمنشآت، كأول مركز على مستوى مصر يقوم بتلك الخطوة، مشيرًا إلى أنها كانت أول محافظة أيضًا تُنهي برنامج “Gis” الخاص بوضع بيانات التعديات على أراضي أملاك الدولة وأماكنها عبر هذا البرنامج، ولديهم حاليًّا مندوب يقوم بالتدريب على كيفية نشر التعديات على ذلك البرنامج في المحافظات الأخرى، مختتمًا: وهذا يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.

في نفس السياق قال علي عبد الله، موظف سابق بمركز تكنولوجيا المعلومات بسوهاج، إن فكرة الحلج الإلكتروني تعد تفعيلاً حقيقيًّا للخدمات الإلكترونية، وتوفر العناء على المواطنين الذين يتنقلون بين القرى والمدن بتكاليف باهظة، ويتكبدون جهدا كبيرا، غير أنه خطوة هامة للقضاء على الفساد المستشرى بالمحليات، ومع توسعها في باقي القطاعات يتم القضاء على الفاسدين، مستنكرًا الدور السابق الذي كانت تلعبه مراكز التكنولوجيا في تقديم خدمات ضعيفة للمواطنين، بينما تم تفعيلها حاليًا بشكل قوي يضمن عدم التجاوزات ويُنهي إجراءات المواطنين بشكل أسرع.

من جانبه حذر جورج سامي، مهندس برمجيات بإحدى شركات الحواسيب بالمنيا، من وجود خلل في أي من تلك البرامج الحديثة، وأنه يتوجب التأكد من تكامل بياناتها مع باقي الجهات، حرصًا على عدم تعطيل المواطن وإجباره على الذهاب إلى المدينة مرة أخرى لاستكمال إحدى الخطوات الناقصة، الأمر الذي يضيع كل الإيجابيات السابقة، مطالبًا بعمل دورات على مستوى عالٍ للشباب المقرر عملهم في ذلك المشروع الهام، وتأهيلهم بالشكل المطلوب قبل بدء العمل؛ لضمان سرعة إنجاز المطلوب منهم تجاه المواطن، وتفاديًا للأخطاء المتكررة من الجهات الأخرى التي عانينا منها لسنوات طويلة.