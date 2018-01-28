التشكيل الجديد لحقوق الإنسان يدخل نفقًا مظلمًا.. واستياء من التأجيل

لا يزال مصير التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان مجهولاً، حيث انتهت في شهر سبتمبر الماضي المهلة التي حددتها الحكومة للإبقاء على الأعضاء الحاليين؛ من أجل تسيير أعمال المجلس، ومنذ ذلك الوقت تخرج بين الحين والآخر تصريحات من الحكومة تارة ومن البرلمان تارة أخرى بأن تشكيل المجلس سيكون خلال أيام، ولكن دون أي تقدم على أرض الواقع.

ومؤخرًا جرى الحديث عن تأجيل تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لما بعد الانتخابات الرئاسية، حيث يري بعض النواب أنه لا يوجد وقت حاليًّا لدى المؤسسات المعنية، سواء الرئاسة أو البرلمان؛ لفتح هذا الملف، خاصة أنه سيمر ببعض المراحل منها المواءمات، ومراعاة تشكيل كل الطوائف فيه، فضلاً عن أنه لا بد أن يكون لأعضائه توجهات سياسية تتماشى مع الدولة والحكومة كما جرت العادة في تشكيل المجالس السابقة.

وخلال الساعات الماضية جدد البرلمان طلبه للجهات المنوط بها إرسال ترشيحات وأسماء؛ للاختيار من بينها في أقرب وقت ممكن، لا سيما وأنه وفقًا للقانون الجديد للمجلس فإن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات سوف ترسل أسماء المرشحين إلى البرلمان، وبعد ذلك تختار الهيئة العامة لمجلس النواب الكشف النهائي المكون من 25 عضوًا، ورئيسًا للمجلس ونائبًا له، وبعد ذلك يتم إرساله لرئيس الجمهورية للموافقة عليه وإصداره بقرار جمهوري، على أن تنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية.

وفي هذا السياق قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس الحالي انتهت مدته منذ العام الماضي، وكان من المفترض أن يتم تشكيل المجلس الجديد مطلع سبتمبر الماضي، ولكن لأسباب غير معلومة تم تأجيل هذا التشكيل دون إعلان أسباب ذلك، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي لم يتواصل أحد معه بشأن استمراره حتى بعد الانتخابات الرئاسية، وسُمع عن تلك الأنباء عبر وسائل الإعلام.

وأضاف “شكر”، في تصريحات خاصة لـ”البديل”، أن القانون الجديد للمجلس أبقى على نفس الصلاحيات ونفس الهيكل الإداري الموجود حاليًّا، لذلك لن يكون هناك جديد في دور المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي رغم انتهاء مدته منذ عدة أشهر، إلا أنه لا يزال مستمرًّا في مهامه، وخاطب الهيئة العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووافقت اللجنة العليا.

وطالب النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الجهات المنوط بها إرسال مرشحيها لتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإسراع في ذلك، مشيرًا إلى أن بعض الجهات لم ترسل مرشحيها للبرلمان حتى الآن.

وقال “عابد” في بيان له إنه طبقًا للقانون رقم 197 لسنة 2017 فإن ترشيحات المجلس القومي لحقوق الإنسان تقوم بإرسالها بعض الجهات المختصة لمجلس النواب، مؤكدًا أن البرلمان كان يتمنى سرعة التزام هذه الجهات بإرسال مرشحيها؛ من أجل الإسراع في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أن ذلك لم يتم؛ بسبب تأخر بعض الجهات فى إرسال مرشحيها، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أرسل استعجالاً جديدًا للجهات التي لم ترسل مرشحيها؛ من أجل الإسراع في إرسالها، خاصة أن المجلس الحالي لتسيير الأعمال فقط لحين تشكيل المجلس الجديد.