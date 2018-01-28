التستر على الفشل.. القصة الحقيقية للصراع في اليمن

تتوالى التحركات الدولية لحل الأزمة اليمنية بدءا من الإعلان السعودي عن تقديم مساعدات إنسانية إلى جانب دعم البنك المركزي اليمني، مرورا باجتماع اللجنة الرباعية في لندن بمشاركة السعودية والإمارات والولايات المتحدة لبحث سبل العملية السياسية، وصولا إلى وجود أنباء عن اجتماعات سرية في عُمان بمشاركة وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، والناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام.

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية تحليلا للباحث البارز سايمون هندرسون، مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، يقول فيه إن قصة اليمن كما تصورها واشنطن هي محاولة إنهاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية الناجمة جزئيا عن القصف السعودي غير الدقيق لرجال أنصار الله في اليمن.

من جانبه، يؤكد هندرسون أن القصة الحقيقية تكمن في محاولة التستر على الفشل العسكري السعودي في اليمن. فمنذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من 3 سنوات، منذ مارس 2015، حاول تحالف تقوده السعودية والإمارات إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا، الذي يعيش في الرياض.

وسرعان ما استولت القوات الإماراتية بمساعدة من المرتزقة الكولومبيين على مدينة عدن الساحلية الجنوبية، إلا أن مقاتلي أنصار الله بالتحالف مع القوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح تمكنوا من السيطرة على العاصمة صنعاء و20% من مساحة اليمن المأهولة بحوالي 80% من السكان.

التقدم الوحيد الذي أحرزته السعودية على طول الحدود الشمالية هو الاستيلاء على جيب صغير من الأراضي اليمنية بالقرب من ساحل البحر الأحمر، لكن الواقع العسكري العام هو في الواقع العكس.

يسيطر مقاتلو أنصار الله الآن فعليا على قطاع من الأراضي السعودية على بعد عدة أميال عميقة على طول الحدود، من مقابل مدينة جازان إلى نجران، بمساحة 100 ميل مربع من المملكة، وربما أكثر، وهناك جدل حول ما إذا كان يمكن وصف تلك المساحة بأنها “محتلة أم لا”. ويقوم الجيش السعودي أحيانا بمحاولة غزو تلك المنطقة، التي أصبحت تشكل في الأساس منطقة إطلاق لهجمات أنصار الله على مواقع سعودية.

في نوفمبر، سقط صاروخ يمني بالقرب من مطار الرياض الرئيسي؛ وفي الشهر التالي أطلق صاروخ آخر على قصر ملكي في العاصمة السعودية، وفي ديسمبر أيضا، أعلن أنصار الله إطلاق صاروخ باتجاه محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء بالقرب من أبو ظبي، وعلى الرغم من سخرية المسؤولين الإماراتيين، فإن مسؤولين غربيين أقروا بالمحاولة، قائلين إنه مع بعض التطوير يمكن للتهديد الحوثي ضد دولة الإمارات أن يصبح حقيقيا جدا.

التقييمات الدبلوماسية لأداء الجيش السعودي ليست دبلوماسية أبدا، حيث تتراوح ما بين ضعيف وسيئ جدا. يشعر حلفاء المملكة الغربيون، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالضيق بسبب استمرار حالة عدم الحسم السعودي في ساحة المعركة ويريدون كسر الجمود، وعندما بدا أن هناك فرصة لذلك الحسم في ديسمبر، عندما انفصل تحالف أنصار الله – صالح، قُتل صالح بعد بضعة أيام وتم إرباك الفرصة.

ويشير هندرسون، إلى أن السعودية والإمارات لديهما فيما يبدو وجهات نظر مختلفة حول جدوى مواصلة دعم الرئيس هادي. ففي نهاية الأسبوع الماضي، شكل نشطاء يمنيون جنوبيون في عدن، منطقة نفوذ دولة الإمارات، “مجلسا جنوبيا انتقاليا” وتعهدوا بالإطاحة بحكومة هادي، لكن مسؤولا سعوديا وصف هذا الإعلان بأنه “غير مقبول”.

ويرى هندرسون أن سلطنة عمان، التي تقع على حدود السعودية والإمارات واليمن على حد سواء، تمثل لاعبا مهما في الأزمة اليمنية. وتفيد الأنباء أن السلطان العماني قابوس يشعر بالغضب إزاء ما يعتبره الحماقة السعودية الإماراتية في التدخل في اليمن.

وعلى الرغم من أن دور إيران منخفض المستوى لكنه مهم، ففي 22 يناير، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في صحيفة “فايننشال تايمز” مقالا قال فيه: “طهران تقترح إنشاء منتدى حوار إقليمي في الخليج، ولا تزال دعوتنا الطويلة للحوار مفتوحة، ونحن نتطلع إلى اليوم الذي يقبل فيه جيراننا ذلك، وسوف يشجعهم حلفاؤهم في أوروبا وأماكن أخرى في الغرب”.

ويختتم هندرسون مقاله قائلا إن التنبؤ بماهية العمل المقبل في اليمن عسكريا أم دبلوماسيا أمر مستحيل، لكن من المؤكد أن كلمات ظريف تمكن واشنطن من إقناع الرياض بالاستماع إلى الولايات المتحدة بشأن اليمن.

المقال من المصدر: اضغط هنا