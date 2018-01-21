الترويج لأدوية إسرائيلية مميتة.. الفضائيات دون رقابة

انتشرت بكثرة خلال الفترة الماضية، الإعلانات عن الأدوية المجهولة، سواء على الفضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ أبرزها عن وسائل التجميل للسيدات والمنشطات الجنسية للرجال.

وأوضحت شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن المصريين استهلكوا أدوية جنسية بقيمة مليار و110 ملايين و363 ألف جنيه خلال عام 2016 فقط, قيمة شراء 39 مليونا و557 ألفا و440 علبة منشط جنسي من أنواع مختلفة، والكارثة أنها تحتوي على مادة تسمى الاستركنين، المجرمة دوليا لأنها مادة سامة، كما تحتوي على مادة امفيتامين، التي تقضي على خلايا الجسم تمامًا.

أدوية مميتة

وقال الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، أن غالبية الأدوية المعلن عنها، تحتوي على مواد خطيرة تؤدي إلى الموت بصورة مفاجئة، موضحا أن المواد التي تحويها مجرمة دوليًا؛ مثل مادة “الاستركنين” السامة، التي يصعب على الطب الشرعي اكتشافها.

وأكد مكاوي لـ”البديل”، أن غالبية الأدوية يتم تهريبها إسرائيلية المنشأ، خاصة التي يستخدمها الشباب لبناء عضلات، متابعا أن هناك أدوية مرخصة من قبل وزارة الصحة لعلاج مشاكل الضعف الجنسي، لكن غالبية المواطنين يلجأون إلى الإعلانات المضللة، مطالبا الجهات الرقابية بالتدخل لحماية المواطنين من تلك الأدوية التي تهدف إلى تدمير الشباب.

وأوضح الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة، أن الأدوية التي تدخل الأسواق بطرق غير مشروعة، نتيجة مباشرة لنقص العقارات الحيوية، مضيفا لـ”البديل”: “عندما يختفي الدواء الأساسي من السوق، يضطر المريض إلى اللجوء للأدوية المهربة ومجهولة المصدر”.

ولفت الطويلة إلى هوس العديد من الأشخاص بأدوية التجميل والمنشطات الجنسية، كما أنها لا تباع عبر الفضائيات فقط، بل يتم الترويج لها في بعض العيادات الخاصة أيضًا، موضحا أن نقابة الصيادلة تخطط للهيمنة على سوق الأدوية مجهولة المصدر بالتعاون مع الجهات الأمنية، خاصة أن بعضها يحتوي على مواد قاتلة، ويجب أن يكون المواطن واعٍ لخطورتها.

تشويه مفاهيم

وقال الدكتور رشاد محمد، أستاذ الصحة النفسية، إن انتشار الأدوية الجنسية عبر إعلانات التليفزيون، بمثابة ضربة في مقتل لجيل كامل من المراهقين، متابعا: “عندما يشاهد المراهق، في بداية اكتشاف ذاته، تلك الإعلانات المضللة، سوف تترسخ في ذهنه صورة أن الرجل بحاجة دائمًا إلى مساعدة خارجية عن طريق المنشطات المعلن عنها، ما يصيبه فيما بعد بضعف جنسي نفسي؛ لأنه أصبح متيقنا أنه بحاجة إلى منشطات لزيادة ثقته في نفسه”.

وأضاف محمد لـ”البديل”، أن بعض الدول المعادية تحاول نشر تلك الأدوية، ليس للقضاء على صحة المصريين فقط، بل للقضاء على نفسياتهم أيضًا، فحينما يشاهد المراهق إعلانا توبخ فيه الزوجة زوجها أو توجه كلمات سيئة لرجولته، يترسخ لديه أنه دون مساعدات خارجية قد يصبح مثل بطل الإعلان يومًا ما، خاصة أن المفاهيم الجنسية تترسخ لدى الشباب في سن المراهقة.

“إعلانات غير أخلاقية، ويجب محاكمة القنوات الفضائية التي تبثها”.. هكذا قالت الدكتورة رشا عبدالله، الأخصائية النفسية، مضيفة أن هذه الإعلانات تروج لمنتجاتها بصورة فجة، وبعضها يكون عن طريق شخصيات كرتونية، وهنا تكمن الكارثة، خاصة أن الشخصيات الكرتونية تعتبر نماذج البطولة بالنسبة للأطفال.

وتابعت عبدالله لـ”البديل”: “يبدأ الأطفال سؤال والديهم عن نوعية المنتج، الذي يتحدث عنه الإعلان، وإذا لم يجد إجابة ترضيه أو تهرب الوالدين، يلجأ إلى أصدقائه، أو البحث عنه على الإنترنت، وهنا تبدأ كارثة تشويه المفاهيم لدى الطفل، فتترسخ في ذهنه أن هذه الإعلانات مرتبطة بالزواج مثلا، وهنا ينشأ جيل يعاني من أزمات نفسية بسبب تشوه مفاهيمه منذ الطفولة، وعلى الجهات الرقابية التدخل لوقف بثها”.