البرلمان في أسبوع.. رفض الإساءة للصيادلة وتأجيل زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث، كان أبرزها: تقدم نائب في القليوبية بمذكرة ضد “ممدوح الحسيني” بسبب إساءته للصيادلة، ونفي زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات خلال الوقت الحالي.

نائب القليوبية يتقدم بمذكرة ضد “ممدوح الحسيني” بسبب إساءته للصيادلة

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية أنه سيتقدم بمذكرة ضد النائب ممدوح الحسيني للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بسبب وصفه أن 95% من صيادلة مصر غير شرفاء. وقال سليم، في بيان له إن التصريحات المسيئة للصيادلة تضع النائب ممدوح الحسيني تحت طائلة القانون، مطالبا بتحويل نائب الفيوم للجنة القيم داخل المجلس إساءة الصيادلة ويقدم اعتذارا رسميا عن هذه التصريحات في أول جلسة عامة للبرلمان، مؤكدا أنه في حالة عدم الاعتذار سيتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة.

وأشار سليم إلى أنه يمثل الصيادلة في البرلمان ولن يترك حقهم، لافتا إلى أنه لن يهدأ له بال حتى يحاسب نائب الفيوم على تصريحاته المسيئة للصيادلة.

عدم زيادة أسعار تذاكر “المترو” والقطارات إلا من خلال البرلمان

كشف محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان، أن الاجتماع الذي حضره هشام عرفات، وزير النقل، داخل البرلمان، لم يتطرق لزيادة أسعار تذاكر القطارات لعلمه برفض أعضاء لجنة النقل والمواصلات لأي زيادات في الوقت الحالي، خاصة أننا مقبلين علي الانتخابات الرئاسية، ونريد استقرار الدولة المصرية.

ولفت بدوي إلى أن أي تظاهرات أو عدم استقرار في الوقت الحالي بمثابة تربة خصبة لقوى الشر لتحريك الشارع وهو ما نخشاه، حيث أن مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديد تهم طبقة محدودي الدخل والطبقات الفقيرة، مؤكدا عدم تطبيق زيادات في تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أنه في حال إقرار أي زيادات سيكون من خلال البرلمان أولا.

سامية رفلة: قطع المعونة الأمريكية عن الفلسطينين ورقة ضغط

استنكرت النائبة سامية رفلة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ماصرحت به وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أن الولايات المتحدة لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار تعهدت الشهر الماضي بتقديمها للفلسطينيين في إطار الجهود التي تقودها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت رفلة في بيان صحفي لها أن قرار الولايات المتحدة يعبر عن سياسة تنتهجها أمريكا مع أي دولة في العالم لا تتماشى مع آرائها، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكى ترامب سبق وأن هدد في تغريدة له على تويتر بقطع المعونات المالية للفلسطينين واتهمهم بأنهم لم يقدروا هذه المساعدات، كما عبر ترامب عن اعتقاده بأن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في المباحثات مع إسرائيل بشأن السلام.