البرلمان في أسبوع| تحذريات من التطبيع.. ومطالبات برفع سعر توريد القصب

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، سلسلة من الأحداث؛ أبرزها تحذريات بعض النواب من خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة بعد زيارة عدد من الشخصيات السياسية لإسرائيل، فيما كرر برلمانيون مطالبهم بضرورة رفع أسعار توريد القصب، كما لفت أحد النواب إلى وجود صعوبة لدى لجنة الإسكان في الصياغة النهائية لقانوني البناء الموحد والتصالح في مخالفات البناء.

خطورة التطبيع

طالب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، بمحاكمة سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون؛ لحضوره مؤتمرا نظمته جامعة تل أبيب بمشاركة الصهيوني شيمون شامير، وإلقائه محاضر هناك في ظل الوضع الراهن ومحاولات أمريكا وإسرائيل تهويد مدينة القدس وجعلها عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وحذر نائب رئيس ائتلاف دعم مصر من اختراق الكيان الصهيوني مصر من خلال هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالمثقفين وتفتح لهم أبواب الفضائيات، حيث جاءت الزيارة بعد أيام قليلة من تصريحات يوسف زيدان بأن المسجد الموجود فى مدينة القدس ليس المسجد الأقصى، وتلقتها السفارة الإسرائيلية بسعادة غامرة.

تعثر خروج الصياغة النهائية لـ«البناء الموحد» و«التصالح في المخالفات»

قال النائب محمد همام، إنه خلال حضوره ومتابعته لجان الاستماع واستطلاع رأي الجهات المعنية والمختصين، تبين أن لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، تواجه صعوبة أدت إلى تأخر الخروج بالصياغة النهائية لمشروعي قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقانون التصالح في مخالفات البناء، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على ملايين المواطنين نتيجة تأخر صدور مثل هذه القوانين التي تمس الشارع المصري في الوقت الذي تتداول فيه ملايين القضايا بالمحاكم خاصة بهذه المشروعين.

وأضاف همام أنه سبق وأن أعلنت لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه تم الانتهاء من الصياغة النهائية لهذين المشروعين، مما أدى إلى طمأنة المواطنين الذين لهم مخالفات سوف يشملهم القانون ويتابعون نتيجة هذه التصريحات الآن بصدور هذه القوانين لحل أزمتهم مع المحاكم، لكن بعد حضور عدد من الاجتماعات ولجان الاستماع ومتابعة استطلاع الرأي بشأن القانونين، تبين أن الصياغة النهائية معلقة لعدم الدراسة الكافية والخبرة المتخصصة لأنها ليست سهلة ولابد أن تخرج بصياغة تعود بالنفع على ملايين المواطنين الذين يترقبون موافقة مجلس النواب عليها خلال الأيام المقبلة.

وكيل لجنة الصحة: لن نسمح للأطباء بالمزايدة على البرلمان

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن طلب نقابة الأطباء بإعادة مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي داخل مجلس النواب، ما هي إلا مزايدة على مجلس النواب وشو إعلامي فقط، لافتا إلى أن جميع النقاط المثارة من جانب النقابة تم مناقشتها في لجنة الصحة بالمجلس وفي الجلسة العامة.

عضو لجنة الزراعة يطالب برفع أسعار توريد قصب السكر

وقال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إنهم قدموا مذكرة استرشادية برفع أسعار توريد قصب السكر والبنجر، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، ما انعكس على هامش ربح الفلاح وتسبب له في خسائر كبيرة، وأضاف في بيان: الاجتماع بين أعضاء البرلمان الذي تم منذ يومين والحكومة للتوصل إلى سعر يضمن تحقيق هامش ربح مجز للفلاح، ويضمن عدم ارتفاع سعر السكر في الأسواق.

طلب إحاطة بشأن لائحة قانونالتصرف في أملاك الدولة

تقدم محمد الدامي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير المالية، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2017 بخصوص بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وقال نائب المصريين الأحرار، إن اللائحة جاءت مخيبة ومعوقة لأمل المواطن المصري وتعمل على زيادة المشكلات واضعي اليد مع الدولة بدلا من وضع الحلول السريعة والإيجابية لصالح طرفي المعادلة.