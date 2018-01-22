الانتخابات الرئاسية في فنزويلا.. معركة تنتظر الحسم

كشف وزير الاتصالات في فنزويلا وكبير مفوضي الحكومة، خورخي رودريغيز، في تصريحات للصحفيين، عن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في النصف الثاني من عام 2018 الجاري، وفقا لما ورد في مسودة الاتفاق بين الحكومة والمعارضة التي جرى التوصل إليها في ديسمبر الماضي. وتأتي الانتخابات المقبلة في خضم أزمة سياسية واقتصادية تشهدها البلاد، لاسيما بعد انخفاض أسعارالنفط عالميًا، وانهيار العملة المحلية، وغلاء المواد الأساسية، فضلا عن خسارة الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية وسيطرة المعارضة على البرلمان بنسبة 65%، بالإضافة إلى خروج تظاهرات احتجاجية تطالب بإجراء انتخابات عاجلة من أجل تدارك الأزمة التي تكاد تفتك بالبلاد. وعلى إثر الأزمة السياسية، جرت مفاوضات بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى حلول؛ حيث استئنفت الخميس الماضي في مدينة سانتو دومينغو، لكن وفد تحالف الوحدة الديمقراطية، الذي يضم الأحزاب المعارضة الثلاثة، انسحب لتغيب وزيري خارجية تشيلي والمكسيك اللذين دعيا لحضور المفاوضات لتسهيل الحوار، بينما توجه ممثلو الحكومة الفنزويلية إلى سانت دومينغو، وأجروا محادثات مع وزير خارجية الدومينيكان ميغيل فارغاس، ورئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسيه لويس رودريغيز.

وجاءت المفاوضات بعدما حقق الحزب الاشتراكي الحاكم بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، فوزا كاسحًا في الانتخابات البلدية الأخيرة خلال ديسمبر الماضي، حيث أعلن مادور عن فوز حزبه برئاسة 300 بلدية من أصل 335، ما يعزز موقف الرئيس في الترشح لفترة رئاسية جديدة.

أمريكا تحرك المعارضة

واتهم الرئيس مادورو مؤخرا، وفد تحالف الوحدة الديمقراطية بعد انسحابه من المحادثات بالعمالة لأمريكا، لافتا إلى إمكانية أن تقرر المعارضة عدم المشاركة بعد الآن في المحادثات بأمر من الولايات المتحدة، مؤكدا أن الأمر لن يمنع السلطة من المضي قدمًا في مشاريعها نحو التوصل لحل الأزمة الحالية، قائلا: تلقوا أمس أمر الإمبريالية واليمين العالمي بعدم المجيء للتحاور، لكن لن يحدث ذلك فرقا، لا أحد سيوقفنا.

وأكد مادورو أنه مستعد لتوقيع اتفاق تمهيدي اقترحه وزراء خارجية دول أمريكا اللاتينية المشاركة في محادثات سانتو دومينغيو، مضيفا: إنني مستعد لتوقيعه وتنفيذه، لكن إذا كنتم لا تريدون التوقيع، فسأواصل التقدم ولا أحد سيوقفنا، أدعو الشعب إلى المعركة.

ويطالب الرئيس الفنزويلي، الأحزاب المعارضة أن تعمل معه على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده والتي تمنع المسؤولين والكيانات التابعة لحكومته من التفاوض على قروض جديدة مع الدائنين الأمريكيين، كما يريد منهم الانضمام إلى خطته في إعادة هيكلة الديون الخارجية التي تقدر بـ150 بليون دولار، وفي المقابل، يطالب ائتلاف المعارضة بمجلس وطني انتخابي أكثر حيادية، وبمراقبين دوليين للانتخابات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.