الاقتصاد في أسبوع.. «المركزي» يمنح البنوك 3 أشهر لتطبيق معايير الدفع الإلكتروني.. وزيادة الصادرات المصرية إلى روسيا

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: المركزي يمنح البنوك مهلة 3 أشهر لتطبيق معايير الدفع الإلكتروني، و 17.5% زيادة في الصادرات المصرية للسوق الأمريكية، و«صندوق النقد» يشيد بنمو الناتج المحلي المصري، و« بنك مصر» يؤكد حصيلة شهادات 20٪ و16٪ بلغت 842 مليار جنيه، و%32.8 زيادة في صادرات مصر لروسيا خلال 11 شهرا، والتموين تتعهد بعدم تأثير ارتفاع أسعار توريد القصب على سعر السكر

«المركزي» يمنح البنوك مهلة 3 أشهر لتطبيق معايير الدفع الإلكترونى

كشف المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، عن منح البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني للمدفوعات عن طريق تقنية الـ QR Code، مهلة 3 أشهر بدءا من تاريخ صدور القرار يوم 24 يناير 2018، للتوافق مع المواصفات الجديدة التي أقرها البنك المركزي مؤخرا.

وأوضح أيمن حسين، أن اعتماد المعايير الموحدة لرمز الاستجابة السريعة QR Code، يساهم بالعمل وفق بنية موحدة لقبول المدفوعات إلكترونيًا لجميع أنظمة الدفع بالهاتف المحمول.

قابيل: 17.5% زيادة في الصادرات المصرية للسوق الأمريكية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية للأسواق الأمريكية شهدت نموا كبيرا خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي، فارتفعت بنسبة 17.5% لتبلغ نحو مليار و346 مليون دولار مقارنة بمليار و145 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، مشيرًا إلى أن الصادرات غير البترولية تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية.

«صندوق النقد»: نمو الناتج المحلي المصري فاق التوقعات

أكد صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل 4.2%، متفوقا على توقعات الصندوق البالغة 3.5%، مشيرا إلى أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح.

وقال الصندوق، في تقريره الذي يكشف مستندات المراجعة الثانية ومناقشات المادة الرابعة التي أجراها مسؤولو الصندوق في ديسمبر الماضي، إن نمو الاقتصاد المصري ارتفع من 1.1% في الربع الأول من 2016/2017 إلى 2.2% في الربع الرابع من العام المالي ذاته.

« بنك مصر»: حصيلة شهادات 20٪ و16٪ بلغت 842 مليار جنيه

قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، إن شهادتي 20 % ، 16 % اللاتي تم إصدارها بالتزامن مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ، حققتا مبالغ مالية بلغت 842 مليار جنيه، منها 261 مليارا من خارج الجهاز المصرفي بما يوازي 31 %.

%32.8 زيادة في صادرات مصر لروسيا خلال 11 شهرا

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية تشهد تطورا كبيرا في كافة المحاور خاصة مع التوجه الحالي للحكومتين المصرية والروسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية لعام 2017 تشير إلى أن الصادرات المصرية للسوق الروسي ستتخطى حاجز الـ 500 مليون دولار, وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضح قابيل أن التقرير يشير إلى أن الصادرات المصرية لأسواق روسيا الاتحادية حققت زيادة كبيرة, خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي, حيث ارتفعت بنسبة 32.8% , وبلغت 464.8 مليون دولار, مقارنة بـ 350 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

التموين: ارتفاع أسعار توريد القصب لن يؤثر على سعر السكر

أكد ممدوح رمضان المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تعميم السعر الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطن قصب السكر بـ 720 جنيها، بأثر رجعي على كافة التوريدات التي تمت منذ بداية يناير الجاري، مؤكدا أن الزيادة في أسعار التوريد من المزارعين لن تؤثر على أسعار السكر للمستهلكين.