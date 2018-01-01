الإصابة تبعد محمد صلاح عن الملاعب أسبوعين

بات الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في ورطة كبيرة بعدما تأكد غياب نجمه المصري محمد صلاح، عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

وأكدت صحيفة «ميرور» الإنجليزية اليوم الإثنين، غياب الفرعون المصري لمدة أسبوعين عن الملاعب بحد أدنى بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام لسيتر سيتي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بفوز ليفربول، بنتيجة 2/1، وسجل أهداف الريدز الجناح المصري.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية في تقريرها عن اللاعب، أن صلاح تعرض لإصابة في ركبته خلال احتفاله بهدفه الثاني في شباك الثعالب، وهو الهدف الذي فك الاشتباك بعدما كان التعادل الإيجابي سيدا للموقف بين الفريقين لتذهب الثلاث نقاط إلى ليفربول.

ويغيب اللاعب المصري المتألق بشكل لافت للأنظار مع كتيبة يورجن كلوب، عن أول مواجهة للريدز في العام الجديد والمقرر لها في الخامسة مساء اليوم، أمام فريق بيرنلي، على ملعب «تيرف مور» معقل بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

وأضافت «ميرور»، أن الشكوك تحوم حول لحاق اللاعب بالمباراة النارية التي تجمع ليفربول بنظيره مانشستر سيتي بالجولة الثالثة والعشرين، والمقرر لها في الرابع عشر من يناير الجاري، على ملعب «أنفليد»، ولها أهمية كبيرة لدى يورجن كلوب وجماهير ليفربول، حيث تعد مباراة ثأرية يأمل الريدز أن يرد فيها الصاع إلى مانشستر سيتي الذي أذاقه مرارة الهزيمة، بنتيجة 5/صفر، في مواجهة الدور الأول.

ويعول يورجن كلوب، كثيرًا في تشكيلته على خدمات النجم المصري الذي دائمًا ما يكون عند حسن ظن مدربه وجماهير ليفربول به، بعدما بات أيكونة الفريق التي تمنحه التفوق على منافسيه على صعيد البطولة المحلية الدوري الإنجليزي، أو البطولة القارية دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر محمد صلاح، صدارة هدافي ليفربول برصيد 17 هدفا، كما يحتل وصافة جدول هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي خلف الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الذي يحتل صدارة الهدافين برصيد 18 هدفا.

وأكدت صحيفة «ميرور»، في ختام تقريرها، أن الإصابة التي يعاني منها اللاعب لن تمنعه من المشاركة في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» للكشف عن جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2017، والمقرر لها في الرابع من يناير الجاري.