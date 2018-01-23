اشتعال الميركاتو الصيفي مع قرب إغلاق باب الانتقالات

اقتربت فترة الانتقالات الشتوية الجارية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري من الانقضاء، حيث تنتهي مع نهاية شهر يناير الجاري، وتتصارع الأندية الأوروبية على تدعيم صفوفها بقوة قبل إغلاق باب القيد، وعلى رأسها الأندية الكبرى التي تنافس على البطولات المحلية والقارية في القارة العجوز.

صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية، أكدت أن نادي تشيلسي الإنجليزي بات قريبًا من الحصول على صفقة ثنائية من صفوف روما الإيطالي دون الكشف عن القيمة المالية لتلك الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي اللندني توصل إلى اتفاق مع ذئاب العاصمة الإيطالية روما على التعاقد مع نجميه البوسني إدين دجيكو، مهاجم الفريق، وزميله البرازيلي إيمرسون بالميري، من أجل ضمهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

من جانبها أوضحت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، أن روما يرغب في ضم الإنجليزي دانيل ستوريدج، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ليكون بديلًا للبوسني إيدين دجيكو، الذي يستعد للرحيل إلى قلعة «ستامفورد بريدج» خلال الساعات القليلة المقبلة لتوقيع عقود انتقاله إلى البلوز.

صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية كشفت عن صراع كبير بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي على ضم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، حيث انتقل اللاعب الدولي الكراوتي للنادي الملكي عام 2015 قادمًا من إنتر ميلان الذي يسعى إلى استعادة لاعبه مرة أخرى.

ويرغب فريق نيوكاسل يونايتد في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع الفرنسي كيفين جاميرو، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ويأمل الإسباني رافاييل بينيتيز، مدرب نيوكاسل في الظفر بخدمات اللاعب، كما يرغب المدرب الإسباني في التعاقد مع البرازيلي كينيدي، لاعب البلوز تشيلسي.

فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جدد تعاقده مع لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين، حتى عام 2023، وحرص متصدر الدوري الإنجليزي على الحفاظ على خدمات اللاعب المتألق بعدما فشل في الحصول على خدمات التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي فضل الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.

«ميرور» الإنجليزية، أكدت أن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال، يطمح في زيادة عدد صفقات الجانرز بعدما نجح في ضم الأرميني هنريك مختاريان، في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد، حيث مايزال متمسكا بفكرة التعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، إلى جانب ضم الفرنسي عبده ديالو، مدافع فريق ماينز الألماني صاحب الـ21 عامًا.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن هناك رغبة لدى فريق يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في التعاقد مع المهاجم الإيطالي الدولي ماريو بالوتيلي، الذي يلعب ضمن صفوف فريق نيس الفرنسي، وكشفت بعض التقارير الصادرة في الصحف الإنجليزية، عن اقتراب داني ويلبيك، مهاجم أرسنال الإنجليزي من الرحيل عن المدفعجية مع اقتراب انضمام بيير إيميريك أوباميانج، حيث يعد اللاعب وفقًا للتقارير أحد العناصر المطلوبة بشدة من قبل فريق بشكتاش التركي.