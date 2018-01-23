اختفاء المؤلف المسرحي.. ضعف الأجور وغواية الدراما والسينما

كان من اللافت للنظر أن النسخة الأخيرة من “مهرجان المسرح العربي” التي انتهت فعالياتها الأسبوع الماضي، شهدت تقديم 27 عرضا مسرحيا منها 15 عرضا من تأليف المخرج نفسه، و3 عروض عن نصوص لداريوفو، وجان جينيه، وتشيكوف، وعرضين عن روايتين للطاهر بن جلون، وأكرم مسلم، الأمر الذي لفت الانتباه إلى غياب المؤلف عن المسرح.

مسرحيون أكدوا أن الأمر راجع في الأساس إلى قلة العائد المادي الذي يجنيه المؤلف من عمله المسرحي مقارنة بالسينما والدراما، إضافة إلى اشتراط هيئة المسرح العربي أن يكون العرض المشارك في المسابقة الرسمية بالعربية الفصحى، نظرا لوجود بعض اللهجات غير المفهومة خاصة من دول المغرب العربي.

المخرج المسرحي محمد مرسي، أكد أنه ليس ضد أن يكون المخرج هو المؤلف طالما أن فكرة العرض واضحة ومقدمة بطريقة تخدمها وواضحة للجمهور بشكل جيد، مشيرًا إلى أن المسرح يختلف عن السينما والدراما، إذ العمل في الأساس يقوم على الفكرة المقدمة وليس على نص، وهذا يفتح الباب أمام المخرج لكي يكتب طالما امتلك القدرة على الكتابة.

وأوضح مرسي لـ”البديل” أن عزوف الكتاب عن التأليف للمسرح سببه مادي في الأساس، إذ المسرح ليس مربحا ولا يدر عائدا ماديا مثل السينما والدراما اللتين اجتذبتا عددا كبيرًا من المؤلفين وصار المسرح بلا مؤلفين.

وعن اشتراط تقديم العروض المسرحية بالفصحى أكد مرسي، أنه يتفق تمامًا مع هذه النقطة، مشيرا إلى أن المسرح فرصة كبيرة لإثراء اللغة العربية التي لا يعرف الكثيرون قواعدها.

وقال الناقد المسرحي مدحت الجيار، إن العائد المادي الضعيف للمؤلف المسرحي عامل رئيسي وراء هجر كثير من الكُتاب للكتابة المسرحية، الأمر الذي يفتح الطريق أمام المخرج لكتابة نصه كي يحصل على أجري المؤلف والمخرج معا.

وأضاف الجيار لـ”البديل” أن أجور المسرحيين منذ 20 عاما كانت تكفي احتياجاتهم، أما حاليا ومع ارتفاع الأسعار أصبحت لا تكفي أي شيء ولا تغطي مصاريفهم حتى، موضحا أن الأعمال المسرحية حاليا تصلح للطباعة والنشر فقط وليس للعرض، مقترحا تنظيم ورشة تضم مجموعة من الكتاب الماهرين لإفراز نصوص مسرحية تعيد للمسرح المصري مكانته التي فقدها.