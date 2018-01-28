اتحاد اليد يُحمل رجب مسؤولية خسارة اللقب الإفريقي

سادت حالة من الحزن والاستياء داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة اليد، عقب فشل المنتخب الأول في الحفاظ على اللقب القاري، وسقوط المنتخب المصري أمام نظيره التونسي، بنتيجة 26 – 24 في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت، في ختام النسخة الثالثة والعشرين من كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها دولة الجابون.

الاتحاد والجماهير كانا يعولان كثيرًا على خبرة المنتخب المصري في حسم الأمور لصالحه والعودة من الجابون باللقب السابع، ورغم التفوق الكبير من قبل الفراعنة خلال النصف الأول من المباراة، فإن نسور قرطاج تمكنوا من قلب الموازين خلال النصف الثاني من المباراة وأنهوا المباراة لصالحهم في النهاية.

ومع نهاية المباراة وضياع الحلم أشار الجميع بأصابع الاتهام إلى مروان رجب، المدير الفني للفريق، وحملوه أسباب الخسارة، وقال عبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، في تصريحات خاصة لـ«البديل» إن مجلس الإدارة الجديد لم يبخل بأي شيء عن المنتخب الحالي ولبى جميع مطالب الجهاز الفني من معسكرات داخلية وخارجية.

وأوضح أن المنتخب تم إعداده بشكل جيد خلال الفترة السابقة وشارك قبل كأس الأمم الإفريقية في دورة ودية دولية بفرنسا واجه خلالها منتخبات فرنسا والدانمارك والنرويج، كما شارك في دورة لاتفيا وواجه فيها البلد المضيف إلى جانب أستونيا وهولندا، كما خاض مواجهتين داخل الأراضي المصرية واجه خلالهما المنتخب الكوري الجنوبي، كما أن مجلس إدارة الاتحاد لم يتدخل من قريب أو بعيد في اختيارات الجهاز الفني ومنحه كامل الحرية في الاختيارات ليكون مسؤولا في النهاية عن نتيجة اختياراته.

وأكد عبد الوهاب، أن البطولة القارية الأخيرة للمنتخب الوطني كانت مباراة واحدة فقط وهي المواجهة النهائية أمام المنافس الأبرز والدائم وهو المنتخب التونسي، وخاض المنتخب الشوط الأول بتقدير جيد جدًا، وكان على مروان رجب، تجهيز اللاعبين على الصعيد النفسي والبدني للشوط الثاني ولكن هناك بعض العوامل أدت لما آلت إليه الأمور في النهاية.

وأوضح عبد الوهاب أنه تأتي في مقدمة تلك العوامل عدم تجديد الدماء والاعتماد على العناصر التي تقدم بها العمر وهو العامل الذي رجح كفة نسور قرطاج في المباراة، فبالرغم من أن خبرات الفراعنة منحتهم التفوق في النصف الأول فإن العامل البدني وقف بجوار الأشقاء في النصف الثاني ومنحهم التفوق.

وتابع عبد الوهاب المنتخب التونسي يضم بين صفوفه 8 لاعبين من مواليد عام 1996 و1998 لذا العناصر الشبابية والقوة البدنية جعلت تونس تتفوق وتحول تأخرها أمام الفريق الوطني إلى تقدم وانتصار مع نهاية المباراة مما منحهم اللقب وجردنا من اللقب الذي كنا نطمح في الحفاظ عليه.

وأشار عبد الوهاب إلى أن تجديد الدماء المسؤول الأول والأخير عنه المدير الفني للمنتخب وهو مروان رجب، الذي ارتكب العديد من الأخطاء في المباراة وبالتحديد في النصف الثاني من اللقاء.

وشدد عبده عبد الوهاب، على أن اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة اليد الذي يعد هو أحد أعضائها ستتدخل خلال الفترة المقبلة من أجل إصلاح ما تم إفساده، والبداية ستكون بعدم تجديد الثقة في المدير الفني مروان رجب، الذي انتهى تعاقده مع نهاية البطولة أمس، وتقديم الشكر للاعبين الكبار الذين تم استهلاكهم بشكل كبير وضخ دماء جديدة لبناء فريق قادر على تشريف مصر في كأس العالم الذي تشرفت مصر باستضافته عام 2021 فهو الحدث الكبير الذي يجب الاستعداد له من الآن.