إيهاب جلال مديرًا فنيًّا للزمالك.. ويقود الفريق في الديربي

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة مرتضى منصور، على تعيين إيهاب جلال، المدير الفني الأسبق لفريق مصر المقاصة والمدير الفني الحالي لفريق إنبي، مديرًا فنيًّا لفريق الكرة الأول بالنادي، خلفًا للمونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، الذي تمت إقالته عقب خسارة الفريق أمام طلائع الجيش بهدف دون مقابل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

وتراجعت نتائج الفريق الأبيض تحت قيادة المدرب المونتنيجري، الذي تولى مهمة تدريب القلعة البيضاء مطلع الموسم الجاري، وبات الزمالك يحتل المرتبة الرابعة بعد مرور 17 جولة، ولديه من النقاط 28، بفارق 9 نقاط عن الإسماعيلي المتصدر.

وتوصل رئيس الزمالك لاتفاق رسمي مع إيهاب جلال، لتولي مهمة قيادة الزمالك، على أن يعاونه في هذه المهمة حمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ومصطفى كمال مدربًا لحراسة المرمى، وهشام مصطفى طبيبًا للفريق، على أن يتولى جلال قيادة الفريق الأبيض بداية من مباراة الديربي المقبلة المقرر لها الاثنين المقبل.

ويعد إيهاب جلال أحد أبرز الأسماء المصرية المتواجدة خلال الفترة الأخيرة، حيث أحدث طفرة كبيرة خلال الموسم المنصرم مع فريق مصر المقاصة، وقاده إلى تحقيق المركز الثاني، بعد منافسة شرسة مع الأهلي، امتدت حتى الأسابيع الأخيرة من منافسة الدوري الممتاز، وقاد الفريق الفيومي للتأهل للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

الجدير بالذكر أن إيهاب جلال كان قريبًا للغاية من تولي مهمة قيادة الزمالك مطلع الموسم الجاري، قبل أن يقرر مجلس إدارة الزمالك، بقيادة مرتضى منصور، التعاقد مع المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، عقب قيادته لفريق الفيصلي الأردني في الفوز على الأهلي الغريم التقليدي للزمالك مرتين في أقل من أسبوع في منافسات دوري أبطال العرب، وقيادته لبطل الأردن للتأهل للمباراة النهائية للبطولة.