«إيدز النخيل» يهدد الثروة القومية من التمور

أزمة كبيرة تشهدها الثروة الزراعية؛ بتزايد أعداد النخيل المصابة بالسوسة الحمراء أو ما يطلق عليه “إيدز النخيل”، الذي قتل أعدادا كبيرة من الأشجار، وأضعف إنتاجية بعضها من التمور، ناهيك عن المشكلات الأخرى التي يعاني منها المزارعون.

وتأخذ السوسة اللون البني المحمر مع وجود بقع سوداء على الصدر، ولها فم قارض ينتهي بخرطوم طويل، ويبلغ متوسط طولها 3.5 سم، وتضع الحشرة عدداً كبيراً من البيض، يبلغ 350 بيضة تقريباً، وتتمكن من إصابة النخيل في جميع الأعمار، لكنها تفضل صغير السن، حتى عشر سنوات.

وأعراض الإصابة تتمثل في وجود أنفاق بالجذور وقواعد السعف، ووجود نشارة خشبية ممضوغة، أو في قمة متخمرة بالنخلة (منطقة التاج)، وتكون على شكل كتل غليظة، مع إصفرار السعف والحوض في النخيل، ويلاحظ وجود ثقوب صغيرة على الساق، كما يمكن بالأذن العادية سماع صوت قضم اليرقات عند التغذية في النخيل على الأنسجة الوعائية، وفي حالة الإصابة الشديدة يصبح الساق مجوفاً نتيجة تغذي اليرقات على الأنسجة الداخلية، مع ذبول منطقة التاج نتيجة الإصابة.

وقال الدكتور أحمد محمد كمال، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة المنيا، إن سوسة النخيل استحقت وبجدارة لقب “إيدز النخيل”، واصفًا إياها بالوباء؛ لانتشارها السريع في السنوات العشر الأخيرة، وما يسببه من كارثة كبرى تنتهي بقطع وحرق النخيل قبل انتشار المرض، إذ تأخر وقت الاكتشاف، الذي يكون بتعفن الجذور مصحوبا برائحة كريهة، مع وجود بعض الفتات أسفل النخل نتيجة تآكله، وحينها يصعب المعالجة، فيتم قطع النخلة وأخذ جذورها وساقها وتقطيعها وسكب كميات من البنزين وحرقها، ثم دفنها على عمق 2 متر؛ للتأكد من عدم خروج وهروب الحشرة اللعينة مرة أخرى، خاصة أن لها القدرة على الطيران لأكثر من 1500 متر.

وأضاف كمال لـ”البديل”، أنه وفقا للإحصائيات التي أجراها كثير من الباحثين، تبين أن نسبة الإصابة قاربت الـ18% من إجمالي النخيل، الذي بلغ تعداده 20 مليون نخله تقريبًا، واصفًا النسبة بالكارثية، الأمر الذي سينعكس على حجم الإنتاج المصري من التمور بالسلب في السنوات المقبلة، إذا لم يتم العلاج مبكرًا ومطاردة الحشرة قبل تحولها لمرض قاتل يهدر ثروتنا من النخيل.

وأوضح أستاذ الزراعة، أن محافظة الوادي الجديد تعد الأكثر تضررًا من حشرة سوسة النخيل، حيث ظهر المرض في بداية التسعينات بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، واختفى تماما، ثم عاد بقسوة عام 2007 في الوادي الجديد، وظل ينتشر بشكل قوي حتى أصبح يهدد أكثر من 200 ألف نخلة على أقل تقدير حاليًا، مستنكرًا النسبة التي أعلنتها وزارة الزراعة مؤخرا بإصابة 2000 نخلة فقط بالمرض على مستوى الجمهورية، ومطالبًا بالفحص الجيد لباقي الأشجار في المحافظات المختلفة.

وعن أسباب انتشار المرض، أكد كمال أن سوء مقاومة السوسة الحمراء، يعد سببا رئيسيًا في تزايد أعداد النخيل المصاب، مضيفا أننا نفتقد الوسائل الأهم في العلاج؛ في مقدمتها العلاج بـ”المفترسات”، الذي يعد واحدًا من أفضل الحلول التي ستتمكن من مواجهة الأزمة الحالية؛ إذ يوجد حشرة يطلق عليها “إبرة العجوز”؛ لها القدرة على قتل السوسة الحمراء، ووفقًا للدراسات، لن تمثل خطورة على النخيل والزراعات الأخرى أو المزارع نفسه، وأيضًا فيروس “poly headerss” الذي يقتل السوسة تمامًا ويمنع انتشارها بشكل كبير.

وطالب كمال بسرعة التوعية بالمرض، وتتبعه في الأماكن التي ظهر بها، وأيضًا الحقول القريبة من النخيل المصاب، وأن تبدأ مراكز البحوث في تفعيل العلاج بالطرق الحديثة؛ في مقدمتها “الإقصاء بالعدو” أي استخدام المفترسات والفيروسات.

وكان الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أعلن مؤخرًا عن الاستعانة بتقنيات حديثة لمواجهة سوسة النخيل الحمراء؛ من خلال تطبيق الدراسات التي أجراها المعمل المركزي لبحوث النخيل ومعهد أمراض ووقاية النبات بمركز البحوث الزراعية؛ باستخدام جهاز حديث لحقن المبيد داخل النخيل للقضاء على الآفة، بالإضافة إلى تحليل العينات الخاصة بالمبيدات، والاستعانة بحفارات لتقليع ودفن النخيل المصاب خاصة المحافظات التي تكثر بها زراعته، بمناطق سيوة، والإسماعيلية، والجيزة؛ للحفاظ على الثروة القومية للنخيل.‏

بينما أصدرت وزارة الزراعة أواخر الشهر الماضي ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، ورقة إرشادية من خلال حزمة توصيات فنية متعلقة بحماية النخيل من السوسة الحمراء، وتضمنت التقليم خلال شهر ديسمبر الماضي “فترة الشتاء”، حيث يقل نشاط حشرة سوسة النخيل الحمراء ثم التعفير أو الرش بأحد المبيدات الموصى بها بعد التقليم مباشرة لتجنب الإصابة بالسوسة مع مراعاة ترك من 8-10 سعفات لكل سوباطة.

وأضاف تقرير وزارة الزراعة، أن التوصيات تضمنت التسميد العضوي والفسفوري، حيث يتم إضافة السماد البلدي دفعه واحدة خلال هذه الفترة مع خلطة بالسماد الفسفوري والكبريت الزراعي بمعدل 1- 1.5 ك سوبر فوسفات الكالسيوم 15% للنخلة الواحدة حسب قوتها وعمرها وحالة الإثمار، مع إضافة 2-1 – 1 ك من الكبريت الزراعي + 4-1 ك سلفات نشادر، بعمل خندق نصف دائري على أحد جانبي النخلة بعرض وبعمق و40 سم وعلى بعد من 70 – 100 سم من الجذع، ويملا بالخلطة ويغطى من ناتج الحفر، ثم تكرر في العام التالي على الجانب الآخر من الجذع.

وفيما يتعلق بالري، شملت توصيات زراعة النخيل ضرورة الاهتمام بالري في هذه الفترة مع تجنب العطش لأن الري يساعد على تكوين نمو الطلع الجديد، وأن يكون الري خفيفا وعلى فترات متباعدة، وإزالة النخيل المجذوم “المقطوع التاج”، حتى لا يكون مصدرا للإصابة، وإزالة النخيل المصاب بشدة، والمؤكد أن العلاج لن يعطي نتائج مرضية، حيث يقطع لأجزاء صغيرة طوليا وعرضيا، ثم يرش عليها محلول مبيد، ويتم دفنها في التربة على عمق 1 متر.

كما أوضح تقرير وزارة الزراعة، أن إجمالي عدد النخيل في مصر يبلغ 20 مليونًا و32 ألفًا و725 نخلة، وتم اكتشاف ألفي و23 نخلة مصابة بإيدز النخيل، وتم علاج ألف و701 نخلة، و54 تحت التقليع.