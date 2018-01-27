إنشاء جهاز لتنظيم الإعلانات خطوة لمواجهة العشوائية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات المنتشرة في الطرق العامة، في ضوء الحاجة لوضع قواعد جديدة موحدة تتناول تنظيم الإعلانات واللافتات بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري، وجاءت الموافقة على تشكيل الجهاز بعد أسابيع من قرار وقف تراخيص إعلانات الطرق والكباري.

ونص مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة بشكل مبدئي وتم إرساله لمجلس النواب تمهيدا لإصداره، على إنشاء “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات” برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والنقل، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والثقافة، على أن يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.

وفيما يخص اللائحة الداخلية للقانون أعلن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد اللائحة الداخلية لمشروع القانون وذلك بالتزامن مع عرض القانون على مجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيتضمن وضع تعريفات جديدة للافتات الطرق بجميع أنواعها وشروط وقواعد وضع وترخيص إعلانات على جميع الطرق الرئيسية والفرعية لوقف حالة العشوائية التي كان يدار بها هذا الملف من قبل.

في المقابل كانت هناك حالة من التضارب في التصريحات لعدد من المختصين بالإعلان عن تنظيم الجهاز والعمل على وضع قانون لإعلانات الطرق، وأكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون سيكون له أولوية خلال دور الانعقاد الحالي وسيكون هناك حوار مجتمعي حول مواد القانون والبنود التي لا بد أن تكون موجودة، لكن بسبب تجاهل آراء بعض الجهات كشعبة الإعلانات بالغرفة التجارية ظهر انتقاد حاد للحكومة خاصة أن هناك مشروع قانون سبق وتم وضعه من جانب الغرفة التجارية حول تنظيم ملف الإعلانات في مصر ووضع ضوابط جديدة تحد من سيطرة بعض الشركات على مجال إعلانات الطرق وتنظيم أسعار الإعلانات.

في نفس السياق؛ قال أشرف خيري، رئيس شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات إن إصرار الحكومة علي تجاهل آراء الجهات المعنية بهذا القانون خطأ كبير لا بد أن يتم تداركه وتصحيحه قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات قدم مشروع قانون يتضمن حلا للمشاكل التي توجد في ملف إعلانات الطرق ومع ذلك لم يتم التواصل معه خلال وضع مشروع قانون الحكومة.

وأضاف خيري لـ”البديل” أن الاتحاد لم يتبقَ أمامه سوى مجلس النواب لعرض مقترحه خلال فترة مناقشة القانون لعرض مطالبه، مشيرا إلى أن تجاهل الحكومة الاستماع لآراء المختصين لن يكون في صالح أي جهة تعمل للصالح العام، مؤكدا أن مشروع قانون الحكومة يتعامل مع مشاكل الإعلانات بشكل سطحي ويضع حلولا مسكنة.

وقال محمد عطية، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن فتح هذا الملف خطوة جيدة طال انتظارها ولكن لا بد أن يكون القانون محل إجماع بين الجهات المختصة بقدر الإمكان لذلك لن يتم الاكتفاء بمشروع القانون الذي أعدته الحكومة، ولكن سيتم دارسة جميع مشروعات القوانين المتعلقة بإعلانات الطرق للانتهاء بمشروع قانون يحل مشاكل هذا القطاع بشكل جذري.

وأضاف عطية أن اللجنة تعرف جيدا تأثير هذا القانون والحاجة لإصداره في أقرب وقت، خاصة مع تفاقم الأزمة وانتشار العشوائية في الشوارع، معتبرا قرار الحكومة بوقف إصدار تراخيص إعلانات الطرق الخطوة الأولى في طريق الحل، مشيرا إلى أنه سيتم وضع العائد المادي من هذه الإعلانات كمصدر دخل للدولة، شريطة أن لا يسيء الإعلان لجمال الطرق والمنظر الحضاري.