إعلان أفضل 30 لاعبًا في البريميرليج.. وصلاح في الوصافة

أجرت شبكة «سكاي سبورتس» الرياضية تحديثا جديدا لقائمة أفضل 30 لاعبًا، في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» عن الموسم الجاري 2017 – 2018، وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والحائز مؤخرًا على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء عن العام المنصرم 2017.

وحل صلاح في وصافة القائمة بفارق ضئيل من النقاط عن البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، وتفوق النجم المصري في القائمة التي أصدرتها الشبكة اليوم، على العديد من النجوم الكبار، على رأسهم الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير.

ورغم تصدر هاري كين جدول هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 20هدفا، واحتلال محمد صلاح وصافة جدول الهدافين بـ18 هدفا، وصناعته العديد من الأهداف لزملائه في الفريق، إلا أن العوامل التي تضعها الشبكة لتقييم اللاعبين، جاءت بنجم مانشستر سيتي صاحب الستة أهداف وتسعة تمريرات حاسمة في المقدمة.

وجاء النجم المصري أحمد حجازي، المحترف ضمن صفوف وست بروميتش ألبيون، في صدارة أفضل لاعبي فريقه بعدد نقاط 20.844، وجاء خلفه سالومو روندون بـ17.079 نقطة، فيما غاب الثنائي محمد النني ورمضان صبحي عن التواجد في مركز الأفضل أو الوصيف في أرسنال وستوك سيتي.

وتحلل الشبكة أداء كل لاعب، عقب كل مباراة يشارك فيها بالبريميرليج، من خلال 32 إحصائية مختلفة، مثل تسجيل وصناعة الأهداف، دقة التمريرة، صناعة الفرص، الركض في الملعب، والتسديد على المرمى، وغيرها من الإحصائيات.

وتفوق النجم البلجيكي على فرعون الريدز بفارق ضئيل للغاية، حيث حل دي بروين، في المرتبة الأولى بعدد نقاط 56.132، بينما جاء محمد صلاح، في المركز الثاني بعدد نقاط 56.123 نقطة، وجاء الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير في المرتبة الثالثة بـ55.722 نقطة.

قائمة أفضل 30 لاعبا في البريميرليج:

البلجيكي دي بروين (توتنهام هوتسبير) 56.132 نقطة

المصري محمد صلاح (ليفربول) 56.123 نقطة

الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) 55.722 نقطة

الإنجليزي رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) 44.592 نقطة

الإسباني ماركوس ألونسو (تشيلسي) 41.163 نقطة

الجزائري رياض محرز (ليستر سيتي) 41.027 نقطة

الدنماركي كريستيان إريكسن (توتنهام هوتسبير) 40.861 نقطة

الألماني ليروي ساني (مانشستر سيتي) 39.240 نقطة

البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) 38.078 نقطة

الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) 39.030 نقطة

البرازيلي فيليب كوتينيو (ليفربول) 38.814 نقطة

البرازيلي فرناندينيو (مانشستر سيتي) 37.524 نقطة

البلجيكي روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد) 37.408 نقطة

الإسباني ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) 37.046 نقطة

الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) 36.907 نقطة

الفرنسي عبدالله دوكوري (واتفورد) 35.996 نقطة

التشيلي أليكسيس سانشيز (أرسنال) 35.642 نقطة

الإسباني ألفارو موراتا (تشيلسي) 34.994 نقطة

الإسباني سيزار ازبيليكويتا (تشيلسي) 34.921 نقطة

البلجيكي إيدين هازارد (تشيلسي) 33.989 نقطة

الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي) 33.924 نقطة

الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام هوتسبير) 33.410 نقطة

الإنجليزي ديلي ألي (توتنهام هوتسبير) 33.192 نقطة

البرازيلي ريتشارليسون (واتفورد) 33.010 نقطة

الإنجليزي جيمس تاركوفسكي (بيرنلي) 31.738 نقطة

الفرنسي أنطوني مارسيال (مانشستر يونايتد) 31.323 نقطة

النيجيري ويلفريد نديدي (ليستر سيتي) 30.511 نقطة

الألماني مسعود أوزيل (أرسنال) 30.216 نقطة

الإنجليزي نيك بوبي (بيرنلي) 29.900 نقطة

الإسترالي آرون موي (هيديرسفيلد تاون) 29.391 نقطة