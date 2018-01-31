إعداد تشريعات «دمج» المعتقلين.. هل تُبعث الطموحات المقتولة؟

بعدما فقد آلاف الأشخاص أعمالهم، وفصل مئات الطلاب من جامعاتهم ومدارسهم، وتحطمت آمالهم وأحلامهم داخل السجون لمدة تتراوح بين سنتين إلى أربع؛ بسبب خروجهم في تظاهرات سلمية للتعبير عن رأيهم، وقبض عليهم بشكل عشوائي دون ذنب، يحاول مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة إعداد تشريعات قانونية تهدف إلى دمج الشباب الحاصل على عفو رئاسي في المجتمع من جديد.

وشهدت جلسة الاستماع، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المخصصة لمناقشة مقترح لجنة العفو الرئاسي، مطالبات بضرورة تضافر المجتمع لاحتواء هؤلاء الشباب وتوفير فرص عمل لهم ورجوع الطلاب إلى الجامعات والمدارس بعد فصلهم منها، ووضع تعويضات مالية للأشخاص الذين أثبت القضاء براءتهم بعد فترة حبس احتياطي.

وناقش النواب عقبات دمج هؤلاء الشباب، في المجتمع بشكل عام، والذين يصل عددهم إلى 653 شابًا حتى الآن، مقترحين الاستماع لرؤيتهم وإبراز المشاكل والعقبات التي يواجهونها في المجتمع بعد صدور قرار العفو عنهم، بينما يرى سياسيون أنه لا يوجد تعويض مادي أو معنوي يضمد جراح الأشخاص الذين تم احتجازهم بسبب التعبير عن رأيهم، وتحطمت حالتهم النفسية وفقدوا العيش بأمن وآمان في وطنهم.

ودعا ممثل وزارة الداخلية خلال كلمته بجلسة البرلمان، العقيد أحمد عبد الحفيظ، إلى تذليل ما وصفها بالعقبات التشريعية أمام المفرج عنهم من الشباب المشمولين بقرارات العفو الرئاسي والمتمثل بعضها في إجراء الفصل من الخدمة كجزء من العقوبة.

وقال خالد داوود، رئيس حزب الدستور لـ”البديل”، إنه لا يوجد شيء يعوض هؤلاء الشباب الأبرياء عن سنوات الحبس والظلم الذي تعرضوا له دون ذنب، داخل السجون تحت عقوبة الحبس الاحتياطي.

وتساءل داوود: وما تعويض الطموحات والأحلام التي هدمت داخل السجون؟ وما تعويض لحظات اليأس والإحباط من المستقبل الذي هدمه الاعتقال داخل هؤلاء الشباب؟ من سيحاسب من كانوا السبب في القبض ظلما على هؤلاء الشباب؟ مضيفا أن التشريعات التي يسعى مجلس النواب إلى إعدادها قد تستمر شهورا وسنوات لكي تطبق، ويضع مزيد من الوقت، كما ضاع من عمرهم أكثر من سنتين ظلما.

وقال النائب البرلماني طارق الخولي وعضو لجنة العفو الرئاسي لـ”البديل”، إن اللجنة استلمت عددًا كبيرًا من الخطابات من قبل بعض الشباب المفرج عنهم ومن آخرين داخل السجون تفيد بتضررهم؛ على سبيل المثال عدم قدرتهم على العودة للعمل مرة أخرى، سواء من كان يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدم قدرة الطلاب بالعودة إلى دراستهم بالجامعات والمدارس مرة أخرى.

وأكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، على ضرورة وجود تشريع قانوني يوفر الدعم لمشروعات صغيرة خاصة بالمفرج عنهم على غرار بعض الدول، بعد انقضاء مدة العقوبة أو الحبس الاحتياطي، بينما اقترح وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الله حسن عبد الفتاح، ألا تكون فترة حبسهم نقطة سوداء تحول دون عودتهم لدراستهم وأعمالهم، وعدم وضع تلك المدة في سجلهم الجنائي.