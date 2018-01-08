«أوزيل» على رادار يوفنتوس.. و«ليمار» خيار ليفربول لتعويض كوتينيو

بات الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي، محل اهتمام العديد من الأندية، بعدما رفض تجديد تعاقده مع المدفعجية، وأصبح يرغب في الرحيل عن ملعب «الإمارات»، ويحق للدولي الألماني التوقيع لأي نادٍ والانتقال إليه مع بداية الموسم الجديد، حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.

وتسعى إدارة أرسنال إلى تحقيق استفادة مالية من وراء بيع اللاعب لأي نادٍ آخر في صفقة انتقال حر، ورصد مسؤولو أرسنال 35 مليون جنيه إسترليني للتنازل عن خدمات اللاعب الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقد يضطر النادي إلى تخفيض المبلغ المرصود في حالة عدم وصول عرض بهذه القيمة؛ تجنبًا لرحيل اللاعب مجانًا في الميركاتو الصيفي.

وأبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي سبق وأن قام بتدريب اللاعب حينما كان الثنائي ضمن كتيبة ريال مدريد الإسباني، رغبته في التعاقد مع أوزيل، ووفقًا لما نشره موقع «whoscored» الرياضي فإن يوفنتوس يراقب موقف اللاعب مع ناديه وتحركات مانشستر يونايتد، حيث يرغب هو الآخر في الظفر بخدمات اللاعب، ولكن بشكل مجاني دون دفع أموال لأرسنال.

ومن أرسنال إلى ليفربول الإنجليزي، حيث أكدت صحيفة «ديلي تليجراف» الإنجليزية أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، طلب من مسؤولي ناديه بحث إمكانية قدوم الغيني نابي كيتا، لاعب لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ليفربول قد يعرضون مبالغ مالية إضافية على نظرائهم في لايبزيج؛ من أجل إقناعهم برحيل اللاعب إلى ملعب «أنفليد» خلال فترة الانتقالات الشتوية بدلًا من الصيفية، حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه إلى ليفربول مقابل 57 مليون جنيه إسترليني، على أن ينضم بشكل رسمي إلى صفوف الريدز مع بداية الموسم الجاري، لكن كلوب يرغب في تعويض رحيل كوتينيو بتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الجاري.

وعلى جانب آخر كشفت صحيفة «ليفربول إيكو» المهتمة بأخبار الريدز أن يورجن كلوب طلب التعاقد مع الفرنسي توماس ليمار، لاعب وسط فريق موناكو الفرنسي؛ لتعويض رحيل نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل أرسنال بضم اللاعب، ولكن الأموال الكبيرة التي جناها الريدز جراء بيع كوتينيو لبرشلونة قد تساهم بشكل قوي في جلب اللاعب صاحب الـ22 عامًا، إلى ملعب «أنفليد».

ومن ليفربول إلى مانشستر سيتي، حيث يأمل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في تعويض فشل ناديه في التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دييك، الذي انتقل إلى صفوف فريق ليفربول قادمًا من صفوف ساوثامبتون، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني؛ ليصبح المدافع الأغلي في تاريخ اللعبة.

ويرى جوارديولا في الإنجليزي هاري ماجوير، مدافع فريق ليستر سيتي، حامل لقب النسخة قبل الأخيرة من البريميرليج، خير بديل للهولندي فان دييك، الذي فشل ناديه في التعاقد معه، ورصدت إدارة ليستر سيتي في اللاعب القادم إليها من صفوف هال سيتي بـ 17 مليون جنيه إسترليني مبلغ 50 مليون إسترليني للتنازل عن خدماته.

كما طلب بيب جوارديولا سرعة التعاقد مع البرازيلي فرديريكو رودريجيز، لاعب وسط فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع فريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتألق صاحب الـ24 عامًا بشكل لافت للأنظار؛ مما دفع قطبي مدينة مانشستر (مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي) للصراع عليه.

وإلى مانشستر يونايتد، حيث أبلغ الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، مسؤولي مانشستر يونايتد أنه مستعد لتغيير رغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة والذهاب إلى ملعب «أولد ترافورد» لارتداء قميص الشياطين الحمر، ولكنه يرغب في الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ400 ألف إسترليني.

وكان الفريق الكتالوني يسعى وراء صفقة جريزمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن قد يفكر النادي الإسباني في تأجيل الصفقة للانتقالات الصيفية، بعدما أنفق النادي الكثير من الأموال في صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب ليفربول، الذي بات أغلى ثالث صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.