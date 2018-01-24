أمراض نفسية مزمنة.. الوجه الآخر لبرامج مواهب الأطفال

بين الحين والآخر، تطفو على السطح برامج تدعي أنها تبحث عن مواهب الأطفال المدفونة لتخرجها إلى الجميع؛ أبرزها حاليا “ذا فيوس كيدز”، إلا أن كثيرين لا يدركون خطورتها على نفسية الأطفال الذين يشاهدونها.

الأطباء النفسيون يؤكدون أن اكتشاف المواهب، يجب أن يكون مقتصرا على الأسرة، وبعدها المدرسة في المقام الأول، وليس البرامج التليفزيونية، التي تُعرض بعض الأطفال إلى حالة من عدم الاتزان النفسي قد تنتهي إلى إصابتهم بمرض نفسي مزمن؛ لافتقاد الثناء الذي يحصل عليه من في نفس عمره على القنوات التليفزيونية.

الدكتور أحمد الفخراني، طبيب بمستشفي العباسية للصحة النفسية، قال إن الفترة التي يمر بها الطفل من سن 5 سنوات حتى 17 عاما، واحدة من أخطر الفترات؛ لأن الطفل وقتها يكون لديها مواهب عدة يحتاج إلى من يكتشفها ويوظفها في الطريق الصحيح حتى لا تندثر، مشيرًا إلى أن عنصر الموهبة يختلف في الأولاد عن البنات، وأن الأهل هم الأساس في اكتشاف الموهبة.

وأضاف الفخراني لـ”البديل”، أن برامج الأطفال مثل “ذا فيوس كيدز”، قد تكون عاملا رئيسيا في إصابة الطفل بأمراض نفسية عدة؛ على رأسها مرض حب الظهور، خصوصا إذا تعرض إلى ضغط إعلامي كبير لم يتخيل أنه سيتعرض له في هذه المرحلة، ضاربا المثل بفيلم “هوم ألون”، حيث تعرض الطفل الذي مثل دور البطولة فيه إلى كم كبير من الشهرة في الصغر أثر عليه بشكل سلبي، حتى اتجه للإدمان في مرحلة الشباب.

أما الدكتور أشرف سلامة، الطبيب النفسي، فقال إن فكرة برامج الغناء الموجودة حاليا سواء للأطفال أو الصغار هدفها الأساسي تسفيه المجتمع وغياب وعيه عن المشاكل والأزمات التي يعاني منها على أرض الواقع والتركيز على فرعيات لا علاقة لها بالواقع.

وأضاف سلامة لـ”البديل”، أن الطفل يمتلك مواهب مختلفة، وإذا تناولنا موهبة الغناء، فإنها ذات طبيعة خاصة تختلف عن غيرها؛ نظرا لأن الطفل في مرحلة البلوغ يتعرض إلى تغيرات هرمونية في جسده، قد ينتج عنها التأثير على صوته الغنائي بشكل كبير، فهذه النوعية من البرامج قد يكون ضررها أكثر من نفعها.

وأشار الطبيب النفسي، إلى ضرر آخر؛ يتمثل في غرس مفهوم ونمط معين في عقلية الطفل، بأن الطفل الناجح هو المطرب دون النظر إلى مواهب أخرى قد ينمو فيها الطفل ويحقق عن طريقها ذاته، معتبرا أن نوعية البرامج الحالية هدفها الأساسي تدمير جيل كامل وتشكيل وعيه بطريقة مغايرة للواقع بشكل كبير.