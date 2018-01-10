أزمة نقص مياه الري بالمحافظات.. 75 طلب إحاطة للوزير بالبرلمان

فرضت أزمة نقص مياه الري التي تضرب العديد من المحافظات، وتهدد آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية بالبوار وإتلاف المحاصيل نفسها على مجلس النواب، فانهالت طلبات الإحاطة والمناقشة العامة على رئيس مجلس النواب على عبد العال من قبل عدد كبير من أعضاء البرلمان، ووصل عددها لـ75 طلبًا، ضد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، مطالبة بضرورة حضور الوزير للرد على كل التساؤلات المتعلقة بأسباب نقص المياه ومشاكل المزارعين، ومطالبة الوزير بسرعة التحرك لإنهاء الأزمة واستخدام أساليب حديثة للري، ومشكلات أخرى متعلقة بالفلاحين.

النائب أحمد يوسف، قال إنه من المقرر أن يحضر وزير الري، اليوم، لمجلس النواب بسبب كثرة طلبات الإحاطة والشكاوى من أزمة نقص مياه الري وتقاعس العديد من الإدارات بمراكز المحافظات عن عملهم مما يثير غضب الفلاحين.

وقال يوسف لـ”البديل”، إن نقص مياه الري ليست أزمة هينة، حيث يتعرض العديد من الفلاحين والمزارعين لخسائر مادية كبيرة بسبب تلف المحاصيل بالإضافة لتعرض آلاف الأفدنة إلى”بوار”، مشيرًا إلى أن هناك عشرات من طلبات الإحاطة قدمت للمجلس خلال الأيام الماضية؛ بسبب نقص مياه الري بعدة محافظات منها الشرقية وكفر الشيخ والمنيا وبور سعيد.

وقال النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفلاحين والمزارعين بمختلف قرى ومراكز مدينة الواسطة بمحافظة بني سويف، أرسلوا له العديد من الشكاوى بسبب نقص مياه الري، وانخفاض المنسوب بما قد يتسبب في تلف العديد من المحاصيل.

وأضاف النويشي، لـ”البديل”، أنه خلال الأيام الماضية طالب رئيس المجلس بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على المقصرين من مسؤولي مديرية الري والإدارات التابعة لها، وضرورة زيادة حصة مياه ترعة الإبراهيمية، مطالبًا أن تتحرك وزارة الري والموارد المائية لاستخدام أساليب جديدة لترشيد المياه.

وطالب النائب بكر أبو غريب، بضرورة تدخل المسؤولين بالحكومة في أسرع وقت لحماية الفلاحين، وتنظيم مياه الري، مشيرا إلى أنه في حالة استمرار الأزمة سيحدث عجز شديد في الزراعة بما يؤدي لارتفاع أسعار المحاصيل الأساسية.

يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، سيشارك في جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، لمناقشة النواب. وتقدم النواب بـ41 طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة بشأن مشكلة نقص مياه الري التي أدت إلى بوار بعض الأراضي الزراعية، وكذلك مناقشة السبب في عدم اتباع وسائل الري الحديثة، وعن ري بعض الأراضي بمياه الصرف الصحي، كما تم تقديم 15 طلب إحاطة عن عدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف وخاصة التي تمر بين الكتل السكنية في العديد من المحافظات.

وتقدم آخرون بـ7 طلبات إحاطة عن المشاكل التى تواجه الصرف الزراعي، وفرض غرامات على مزارعي الأرز في بعض المحافظات، وحالات التعدي على نهر النيل وتلويث مياهه، بالإضافة إلى 11 طلب إحاطة و3 أسئلة عن عدد من مشاكل الري في المحافظات، ليكون إجمالي عدد طلبات الإحاطة 75 طلبا، بالإضافة إلى 3 أسئلة، و4 طلبات مناقشة عامة.