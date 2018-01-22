أزمات بطول الخط.. 150 ألف عامل بالسكة الحديد يئنون

معاناة من نوع خاص يتكبدها عمال السكك الحديدية؛ بداية من منظومة الأجور، إلى الخدمات العلاجية والسكنية والتأمينية، مرورا بتحميلهم فاتورة الخلل الفني والإداري مع كل حادثة، وبدلًا من تأهيلهم ليكونوا أداة فاعلة عند تطبيق الآليات الفنية الحديثة، همشتهم الهيئة وأغفلت دورهم، حتى بات العامل ضحية القرارات الإدارية غير المدروسة، والكوارث الناجمة عن حوادث السكة، وعطل أجهزة الإشارة، وعشوائية التحكم بالمزلقانات الممتدة على طول القضبان الحديدي.

150 ألف عامل يمثلون طوائف التشغيل المختلفة بسكك حديد مصر، ما بين سائقين وفنيين وإداريين ومحصلين ومفتشين ومهندسين، تعددت وتراكمت مشكلاتهم ومطالبهم، ومع تجاهل حقوقهم، لجأ العديد منهم إلى العمل بمهن وحرف أخرى؛ بحثا عن لقمة العيش وسد الاحتياجات الأساسية.

السكن في أكواخ.. وقرارات بالطرد والإخلاء

وحدات تشبه الأكواخ وأكشاك الباعة تقع خلف القضبان، تضيق مساحتها على الأنفاس، يسقفها الحديد، ووسط جدران مشققة تطفح المياه، وتختبئ الحشرات والزواحف والفئران، تلك الصورة الحية من داخل مساكن عساكر الدريسة (عمال السكك الحديدية) بمختلف مراكز ومحافظات الجمهورية.

الأدهى، أن الهيئة تهدد قاطني مساكن الدريسة بالطرد والإخلاء، عقب وصولهم سن المعاش، فلم تمنحهم عقود ملكية، ولم تسمح ببناء أدوار عليا، كما لم توفر البديل، وباءت مطالبات العاملين بتمليكهم أو توفير بديلًا لهم بالفشل، خاصة أن معاشاتهم لا تتجاوز 900 جنيهًا يخصم منها 10% كقيمة إيجارية للسكن و6% مستحقات مياه وكهرباء.

وقال محمود سيد، أحد السكان وعامل بالهيئة، إنهم يفتقرون خدمات المياه والصرف الصحي، وتهاجمهم الثعابين بشكل يومي؛ لوجود فتحات في السقف المكون من قضبان وألواح نحاسية لا يحتمل الجلوس تحتها في فصل الصيف، وأضاف أن بعضهم يضطر لتحويل المسكن باسم نجله الذي يعمل بالهيئة؛ كي لا يتم طرده.

في محافظة أسيوط، طالبت الهيئة العاملين بسرعة إخلاء المساكن تمهيدًا لتسليم الأرض لحيازة أحد المستثمرين، وفوجئ السكان بقرار الطرد.

البند الثامن من العقد الإيجاري المبرم بين الهيئة والعاملين نص على أن تحتفظ الهيئة لنفسها بالحق في إلغاء العقد الإيجاري دون أية أضرار في حالة ما إذا باعت المنزل أو احتاجت إليه لأشغالها أو إذا احتاجت إليه أية مصلحة حكومية أخرى، ويكفى أن تخطر بذلك المستأجر بخطاب وتعطى له مهلة شهرًا، حسبما أكد طه الصافي، أحد محاميي الهيئة لـ«البديل».

الأجور دون الحد الأدنى

وبالنسبة لطبيعة أجور العاملين، قال أحمد سيد، مراقب برج بمركز مغاغة، إن الأجور متدنية لما هو أقل من الحد الأدنى، فمنذ 13 سنة يعمل بالهيئة ولم يتخط راتبه 950 جنيهًا، يتقاضى مثلها بدلات أخرى في صورة حوافز ومكافآت شهرية.

والتقط أيمن حبشي، طرف الحديث ليؤكد أنه يعمل منذ 18 عامًا ولم يتجاوز إجمالي دخله الشهري من راتب وحواز مبلغ 2200 جنيهًا، والأجور لا تسد أمام موجة ارتفاع الأسعار المبالغ فيها.

خصم ثلث الأجر

شعبان حسين، مفتش الحركة بالتفتيش المركزي في الهيئة، قال لـ«البديل»، إن اعتماد الهيئة النظام الإلكتروني في صرف رواتب وبدلات ومكافآت العاملين، من خلال شركة تسمى «الساب» التي تعتمد في نظامها الحسابي على خصم نسبة 32% من رواتب ومتغيرات الموظفين، أمر غير مفهوم، في ظل وجود الوحدات الحسابية التابعة للهيئة؛ حتى لا يقتص من أجر العامل نسبة الثلث، دون أدنى إفادة له أو للهيئة.

وأضاف حسين أن الخصم يعد إهدارًا لحقوق العاملين، مقترحا تخفيض النسبة لتصبح 10% فقط من رواتب العاملين، تكون لصالح الهيئة، بأن يتم عودة الوحدات الحسابية للعمل، وهو ما يدر دخلًا كفيلًا لسد مديونيات الهيئة خلال 15 عامًا.

خدمات علاجية منقوصة

وقال رئيس نقابة العاملين بالسكك الحديدية، عبد الفتاح فكري، إن مجلس المديرين بالهيئة صدق على تحمل الهيئة 75% من تكلفة علاج أسر العاملين، بحد أقصى 20 ألف جنيه سنويًا لكل أسرة، مع تحمل تكلفة العاملين أنفسهم بالكامل، مضيفًا أن مشروع العلاج كان يتضمن العاملين فقط، غير أن النقابة استطاعت مؤخرًا ضم زوجات العاملين، بحيث يدفع العامل 25% من تكلفة علاج الزوجة.

معاشات ميتة

وحول ما يتقاضاه العمال عقب بلوغهم سن التقاعد، أوضح العديد منهم أن رواتبهم لا تتخطى مبلغ 1200 جنيه، إذا تخصم الهيئة المكافآت والحوافز والمتغيرات، منذ الشهر الأول من إنهاء خدمتهم، ولأن البدلات كانت تعادل قيمة الراتب الشهري أثناء الخدمة، فبالتالي أصبح استقطاعها بمثابة كسر ظهر، بحد وصفهم.

ضحايا كل حادث

وقال سيد ماضي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة في المنيا لـ«البديل» إنه ومع كل حادث على طول الخط الحديدي، تأخذ الهيئة إما سائق القطار أو عامل المزلقان أو مراقب الأبراج كبش فداء، مع علم قيادات الهيئة ومهندسيها بتهالك وأعطال أجهزة الإشارة داخل الأبراج، وكذا مشاكل المزلقانات، ومهمات وحدود سائق القطار.

إهمال العاملين خسارة بالمليارات

في سبيل استحداث نظم الإشارة من خلال التحكم المركزي، صرفت الهيئة مبلغ مليار جنيه، إلا أن عدم تطوير العنصر البشري وتدريبه على كيفية العمل بذلك النظام تسبب في توقف نظام التحكم كاملًا بعد فترة قليلة من تطبيقه، وطالب مفتش الحركة البدء في تدريب العاملين على نظام الإشارة المحدث بدلاً من النظام المعمول به منذ حقبة الإنجليز، وشدد على ضرورة التخطيط قبل تخصيص الأموال والتنفيذ، وإلا ستخرج المخصصات المالية لعملية تطوير الهيئة عن مساراتها الصحيحة.