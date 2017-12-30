30% نسبة الهدر.. فشل المنظومة التسويقية سبب فقد المحاصيل

تعد كميات المحاصيل الزراعية التي يتم هدرها أثناء عمليات الجمع والحصاد وصولا إلى التداول في الأسواق، أحد أسباب الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر والتي تعدت الـ35 مليار جنيه سنويا، مما يتسبب في إهدار محاولات الدولة تعزيز الأمن الغذائي، والمحاولات المستميتة لزيادة معدل نمو الإنتاج الزراعي الذي بلغ 4.1% عام 2016/ 2017, من خلال الاستمرار في زيادة الإنتاج الزراعي رأسياً وأفقياً عن طريق التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة، وخاصة الأرض والمياه.

الدكتور محمد سالم، خبير الاقتصاد الزراعي، قال إن أحد أسباب الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر حاليا، فاقد المحاصيل الزراعية التي يتم هدرها أثناء عمليات الجمع والحصاد وعدم توافر مصانع تستغل وفرة المحاصيل وقت الجمع، فالأسواق المصرية تفقد 20% من محصول القمح، و25% من الذرة والحبوب الأخرى، و50% من الطماطم، و40% من الخضروات الطازجة، و35% من الفاكهة، موضحا أن إنتاج مصر من محصول الطماطم يبلغ 8.6 مليون طن يتم تصنيع 0.7% فقط منها، كما تنتج مصر 5 ملايين طن من الألبان يتم تصنيع 25% منها فقط، كما يتم إنتاج 2.3 مليون طن بطاطس لا يُصنع منها إلا 7.8% فقط.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن النظام التسويقي في مصر هو أساس إهدار المحاصيل، حيث لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنوات، فهو ما زال يسير بنمط تقليدي لا يواكب مجهودات زيادة الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى ضعف قدرة وحدات التصنيع الزراعي وعدم العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لعدم قدرتها على توفير خامات التصنيع بالكم والسعر المناسبين، وضعف القدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير لمحدودية الكميات المطابقة للمواصفات، وعدم إنتاج أصناف وأنواع يمكن إنتاجها بكفاءة في البيئة المصرية ولها فرص ومنافذ تسويقية واسعة؛ لغياب نظام تسويقي تعاقدي يحد من مخاطر التسويق ويحفز المزارعين على الإنتاج.

وأوضح سالم، أن النظام التسويقى فى مصر يتسم بالانفصال شبه التام بين المزارعين والأسواق، الأمر الذي يفقد الفلاحين القدرة على توجيه الإنتاج بما يتناسب مع احتياجات السوق ويعرضهم لمخاطر تسويقية شديدة، ويتسم أيضا بضعف الالتزام بالحد الأدنى للمواصفات ضمانا للحصول على إنتاج يتسم بالسلامة الغذائية، الأمر الذي يعرض قطاعا من المستهلكين لمخاطر قد تكون كارثية في بعض الأحيان.

وقال الدكتور أيمن أبو زيد، الخبير الزراعي، إن الفاقد السنوي من الإنتاج الزراعي في جميع المحاصيل يقدر بـ5 مليارات جنيه سنويا، “وهذا الفاقد نحن في أمسّ الحاجة إليه، الأمر الذي يفرض على القائمين على السياسة الزراعية البحث عن أفكار وأساليب جديدة تقليل عمليات هدر ونزيف السلع الزراعية”، لافتا إلى أن نسبة الفاقد في المحاصيل البستانية (الخضر والفاكهة) تقدر بـ30% سنويا، إذ تصل نسبة الفاقد في محصول الفاصوليا الخضراء إلى مايقرب من 17%، والخيار إلى 18%، و25% في الطماطم والقمح، بينما يبلغ الفاقد في محصول الفلفل 13%، والبصل 10%، والبرتقال 9%، والتفاح 17%، و7% نسبة الفاقد في محصولي الموز والعنب، 12% في محصول المانجو نتيجة سوء عمليات تداول المحصول من نقل وتخزين، وأحوال جوية متقلبة (صقيع، ودرجة حرارة ورطوبة)، وأساليب تعبئة وتغليف، حيث تؤدي هذه العوامل إلى انعكاسات سلبية على المحاصيل ومن ثمّ على الاقتصاد القومي، الأمر الذي يدفع الوسطاء من شركات تسويق وتجار جملة وتجزئة لتعويض خسائرهم الناجمة عن ارتفاع نسب الفاقد والهدر من خلال رفع الأسعار.

وألمح أبو زيد، إلى أن المزارع الصغير يتحمل جزءا من السبب في انخفاض الإنتاج والهدر الذي يحدث، نتيجة عدم إلمامه بالأساليب الحديثة فى الإنتاج والزراعة، واستمراره في تطبيق طرق تقليدية قديمة في الحصاد، مشيرا إلى قلة حيلة قطاع الإرشاد وعدم قدرته على توعية المزارعين بالتعامل بشكل تقني مع درجات الحرارة والرطوبة التي تتسبب في إحداث تغيير في حجم وأوزان الإنتاج الزراعي، مؤكدا على ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة بدورها في تقديم إرشادات تمكن المزارعين والوسطاء من تلافي خسائر المحاصيل بسبب الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة خصوصا المحاصيل الأكثر تعرضا للتلف مثل الطماطم، المشمش، الفراولة، العنب.