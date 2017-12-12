عقبات أمام وديات الأهلي مع الأتيليتك.. وحلول للبدري

محمد صفاء الدين ومصطفى عبدالفتاح

يبدو أن هناك أزمة كروية ستطفو على السطح خلال الأيام القليلة القادمة؛ بسبب مباراة الأهلي الودية مع أتلتيكو مدريد الإسباني، والمقرر إقامتها في 30 ديسمبر الجاري على استاد برج العرب؛ في إطار احتفالية كبرى تنظمها القلعة الحمراء بالتعاون مع الفريق الإسباني، وتقام تحت عنوان “السلام ضد الإرهاب”.

الاحتفالية كما أعلن عنها مجلس إدارة الأحمر أمس تقام بدعم من تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، وستتضمن إقامة مهرجان فني قبل المباراة، بحضور عدد من المغنين، مثل محمد حماقي، رابح صفر، أحمد الهرمي ووليد الشامي. ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الإسباني إلى برج العرب يوم 29 ديسمبر الجاري.

العقبة الكبرى التي تواجه الأهلي حاليًّا هي مباراته في إطار الدوري الممتاز مع فريق بتروجيت، المقرر إقامتها يوم 29 ديسمبر الجاري، حيث أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات رفضه تأجيل مباراة الأهلي مع الفريق البترولي؛ نظرًا لضغط المباريات، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يطلب تأجيل المباراة من المسابقات.

وذكر حسين في تصريحات صحفية أن المارد الأحمر طلب تواجد 60 ألف مشجع في مباراته الودية أمام أتليتكو مدريد الإسباني، مبينًا أنه في نفس يوم إقامة المباراة، هناك مباراة بين الاتحاد السكندري وسموحة، الأمر الذي يصعب من مهمة الأمن في تأمين مباراتين في نفس الوقت؛ ما قد ينتج عنه صعوبة إقامتها.

حسام البدري المدير الفني للأهلي سيكون في مأزق، خصوصًا وأن إقامة مباراتين بدون راحة للاعبين ستؤثر على ادائهم بشكل كبير، من الممكن أن يلعب البدري بتشكيل متوازن في المباراتين إن لم تؤجل إحداهما، فعلى الرغم من أهمية مباراة المارد الأحمر مع بتروجيت، والتي تعد في إطار المنافسة على بطولة الدوري، إلا أن مباراة أتليتكو مدريد بالنسبة لجمهور النادي الأهلي الأهم، حتى وإن كانت مباراة ودية.

فمن الممكن أن يلعب البدري مباراة بتروجيت بتشكيلة تضم: أحمد عادل حارس مرمى، وفي خط الدفاع باسم علي، حسين السيد، محمد هاني، محمد نجيب، وفي خط الوسط أكرم توفيق، أحمد حمودي، كريم نيدفيد، إسلام محارب، صالح جمعة، وفي الهجوم عماد متعب.

ويلعب في مبارة أتليتكو مدريد بتشكيلته الأساسية التي تضم شريف إكرامي حارس مرمى وأحمد فتحي وصبري رحيل وسعد سمير وأيمن أشرف في خط الدفاع، مؤمن زكريا، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، جونيور أجايى في خط الوسط، وفي خط الهجوم وليد أزارو.

وبذلك ينجح البدري في تفادي أزمة الإجهاد، التي ستؤثر على الفريق الأحمر بشكل كبير، خصوصًا في ظل ضغط المباريات المتواصل.