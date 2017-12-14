هل تنجح «التموين» في السيطرة على جشع التجار؟

في ظل الانتقادات الدائمة للحكومة بسبب غياب الدور الرقابي، اتخذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، سلسلة إجراءات مع التجار المتعاقدين مع الوزارة لصرف حصص التموين، حيث حذر أي تاجر أو بقال تموين أو أصحاب المخابز يفرض تسعيرته حسبما يشاء بعيدا عن قواعد وضوابط الوزارة، مؤكدا مصادرة السلع المخالفة التي لا تتضمن السعر عليها، بداية من تطبيق القرار أول يناير المقبل.

وكشف الوزير خلال اجتماع عقده أول أمس بالغرفة التجارية، عن وجود قرابة ٣٣ ألف بدال تموين وبقالين يوزعون بـ٧٠ مليار سلع تموينية، ولم يتم التفتيش عليهم أو مراقبتهم منذ عام ٢٠١٤، مضيفا أن من لديه مشكلة من التجار المتعاقدين مع الوزارة، سواء مخابز أو بدالين تموينيين يتقدم بإلغاء التعاقد سيتم الموافقة له بشكل سهل وتغيير الترخيص الخاص به، حسبما يريد.

وقالت سعاد الديب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن وضع الأسعار الاسترشادية كان مطلب كثيرين، في ظل تزايد جشع التجار، حيث كان هناك أكثر من سعر لنفس المنتج بسبب غياب الدور الرقابي، متابعة أن المواطن أصبح فريسة لجشع التجار، وكان لابد من تدخل الجهات المسؤول لحل المشكلة.

وأضافت الديب لـ”البديل”، أن الحكومة لا تمتلك العدد الكافي للإشراف على الآلاف من البقالين، لذلك سيتطلب الأمر مساعدة المواطنين الذين يتعرضون لمحاولات استغلال من جانب التجار، وأيضا، منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالمجال، مطالبة بضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة ضمن رؤية شاملة لضبط الأسعار، خاصة أن هناك مئات التجار يتحكمون في الأسواق حسب أهوائهم.

ومن جانبه، قال إبراهيم محمد، عضو مجلس النواب، إن منظومة التموين بحاجة ضرورية إلى اهتمامات المسؤولين بشكل أكثر فاعلية، في ظل العديد من المشاكل بين التجار والوزارة التي لم تحل، مضيفا أنه تقدم بطلب إحاطة ضد وزير التموين بسبب هذه المشاكل، وينتظر تحديد موعد لمناقشتها.

وتابع محمد لـ”البديل”، أن قرارات وزير التموين طالما تسبب أزمات، حيث سبق وأصر على سداد 25% كتأمين للسلع التموينية التي يصرفها كل تاجر على حدة، مقابل أن يحصل على حصته من السلع التموينية، ما أثار غضب التجار، ومع كثرة الضغوط، تراجع الوزير عن القرار.

وأوضح النائب محمد فؤاد، أن منظومة التموين تمس كل بيت، ولابد أن يدرك وزير التموين خطورة أي قرار يتخذه، مؤكدا أنه يرحب بتفعيل الدور الرقابي على تجار التموين، خاصة بعد تزايد المشاكل، مشددا على ضرورة أن تكون قرارات الوزارة بالتنسيق مع شعبة البقالين وشعبة تجار التموين بالغرفة التجارية.