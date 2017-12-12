نحو سيناء.. كوبري منسي العائم جاهز للافتتاح

تستعد هيئة قناة السويس لافتتاح كوبري أحمد منسي العائم، غرب قناة السويس بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية، بعد الانتهاء من تدشينه ونجاح تجربة التحميل به، والمقرر افتتاحه يوم 23 من الشهر الجاري.

وأعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أمس الإثنين، أثناء تجربة التحميل بالكوبري، أنه يهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في التنقل ذهابا وإيابا بين ضفتي القناة، وتحقيق الربط بين سيناء والإسماعيلية من خلال حزمة من المشروعات تشمل الأنفاق التي يتم تنفيذها أسفل القناة للوصول إلى عمق سيناء، والكباري العائمة التي تربط ضفتي القناة بشكل مباشر، والمقرر أن يبلغ عددها 5 كباري.

التجربة

تضمنت تجربة التحميل مرور قافلة من السيارات والمركبات مختلفة الأحجام، منها سيارة نقل ثقيل تحمل أحد اللوادر الكبيرة بحمولة كلية 76 طنًا، عبرت الكوبري جيئة وذهابا، وقد تم التأكد من سلامة جميع العناصر الملاحية والأرضية بالكوبري والطرق والمداخل المؤدية إليه من الشرق والغرب.

التكوين والتكلفة

يبلغ طول الكوبري 275 مترًا وعرضه 15 مترًا، وارتفاعه 2025 متر، وبلغت تكلفته 100 مليون جنيه، وتصل فترات تشغيله من 6 إلى 10 ساعات يوميا، ولا تتعدى عملية إغلاقه 10 دقائق، وشارك في تنفيذه ألف مهندس وفني وعامل، وتكفلت الإدارة الهندسية بالهيئة وشركة قناة السويس للاستثمار بتنفيذ الأعمال المدنية لمراسي الكوبري الذي يتكون من 3 أجزاء كل جزء منها يطلق عليه “بنتون”، وتولت 3 شركات تابعة لهيئة قناة السويس التنفيذ، وهي شركة التمساح لبناء السفن، وشركة الإنشاءات البحرية، والشركة البورسعيدية، وتولت كل شركة تصنيع وتنفيذ جزء أو بنتون من أجزاء الكوبري الـ3.

المهندس أحمد البربري، رئيس قسم التصميم بترسانة بورسعيد، قال إن الكوبري يتكون من إنشاءات خرسانية وأخرى معدنية استغرق تنفيذها 5 أشهر تقريبا، ويعمل الكوبري على عكاز ارتكاز ثابت يجري فتحه وإغلاقه في اتجاه جنوب المجرى الملاحي طبقا لحركة السفن المارة بالقناة.

وقال مميش، إن التحدي الأكبر في عملية إنشاء الكوبري كان تجميع وتركيب أجزائه بالماء وهو أمر بالغ الصعوبة بسبب تحرك المياه، بخلاف ما تم مع كوبري النصر الذي تم تجميعه على الحوض، والفرق الوحيد هو أن كوبري النصر عبارة عن قطعتين حيث إن المجرى الملاحي أوسع هناك، لكن كوبري الشهيد أحمد منسي قطعة واحدة بسبب ضيق المجرى بهذه المنطقة.

5 كباري أخرى

وأكد مميش، أن هناك 5 كباري عائمة أخرى منها كوبري يمر أعلى قناة السويس الجديدة، وكوبري أمام مدينة القنطرة لتسهيل حركة المرور المتجهة من وإلى سيناء، واثنان بمنطقة سرابيوم وآخر بمنطقة الشط، وجميعها ستعمل بالتوازي مع أنفاق قناة السويس لخدمة مشروعات التنمية في منطقة القناة.