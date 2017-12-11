نجيب محفوظ.. محطات في رحلة أديب نوبل

منذ ما يزيد على قرن من الزمان كانت مصر على موعد مع ميلاد نجيب محفوظ، أحد أعظم شخصياتها الذي لعب دورًا كبيرًا في تغيير شكل الرواية المصرية والعربية، مخلفًا تراثًا أدبيًّا كبيرًا، نال على أثره جائزة نوبل، في سابقة عربية لم يسبقه إليها، ولم يحققها من بعده حتى يومنا هذا عربي، فعنه قال الأديب الراحل جمال الغيطاني في “دروس شيكاغو” الدرس الثاني عن أسباب نجاح محفوظ “تعلمت منه أيضًا هذا التنظيم الحديدي للوقت، أدرك أن العمر ضيق، أن العمر قصير والعلم كثير، وما أريد البوح به أدبًا أكثر، وأن السنوات تمضي مسرعة، والأدب ليس نزوة، وأنه في حاجة إلي جهد كبير هائل، إلى المعايشة العميقة لحياة الناس، إلي التحصيل المستمر”.

محفوظ والسينما

يعتبر الأديب نجيب محفوظ واحدًا من الأدباء الذين اعتمدوا في أعمالهم الأدبية على المدرسة الواقعية بشكل كبير، الأمر الذي جذب صناع السينما إلى تحويل العديد من أعمال أديب نوبل إلى منتجات سينمائية، حصدت حب من شاهدها، وكانت دليلاً على نجاح محفوظ في التعبير عن المجتمع المصري، ومن أشهر أعماله ثلاثية “بين القصرين، قصر الشوق، السكرية”، الحرافيش، خان الخليلي، القاهرة الجديدة، والكرنك، وزقاق المدق ، بداية ونهاية، السمان والخريف، الطريق، الشحاذ، وغيرها الكثير.

أزمات في الحياة وبعد الممات

وطوال مسيرته الأدبية لم يكن الطريق ممهدًا أمامه، بل واجهته عقبات كثيرة، فقد اتهم محفوظ بالكفر عندما بدأ في نشر رواية “أولاد حارتنا” على حلقات في جريدة الأهرام عام 1959، حيث أثارت الرواية وقتها ضجة؛ باعتبارها تمسّ الذات الإلهية، وهاجم شيوخ الأزهر محفوظ وروايته، وطالبوا بوقف نشرها، وكان من أبرز مهاجميه الشيخ محمد الغزالي، والشيخ عبد الحميد كشك، الذي أصدر عنها كتابًا بعنوان “كلمتنا في أولاد حارتنا”، ومنعت الرواية من النشر، ولم تظهر في السوق المصري إلا عام 2006 بعد أشهر قليلة من رحيل نجيب محفوظ.

وفي عام 2016 اتهم أحد نواب البرلمان نجيب محفوظ بأن رواياته خادشة للحياء، وذلك أثناء اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس؛ لتعديل بعض أحكام العقوبات في قضايا “النشر الخاصة بخدش الحياء العام”.

وفي وقت سابق نشر الأديب البرازيلي باولو كويلو تدوينة، كشف فيها عن قيام وحدات من الجيش الليبي الخاضعة للحكومة في شرق البلاد بمصادرة كتب وروايات لمجموعة من الكتاب، منهم نجيب محفوظ والكاتب البرازيلي باولو كويلو، والكاتب الأمريكي دان براون، وأعمال الفيلسوف الألماني فريدريك نتشه، بدعوى أنها تروج للعلمانية.

متحف نجيب محفوظ

واعترافًا من الدولة بقيمته قررت أن تنشئ متحفًا له، لكن التأجيل دائمًا كان مصيره، حيث أجل افتتاحه أربع مرات، كان آخرها في ذكرى ميلاده اليوم، ومن المقرر أن يتم افتتاحه جزئيًّا مع نهاية الشهر الجاري، فمنذ قرار وزير الثقافة فاروق حسني تخصيص تسليم تكية محمد أبو الدهب لبدء العمل في المتحف في 2006، ولم يرَ النور حتى الآن، وقد اختير هذا الموقع لقربه من المنزل الذي ولد فيه أديب نوبل في حي الجمالية.

ومن المقرر أن يضم المتحف بين جنباته مقتنيات الأديب الراحل، إضافة إلى مكتبة تضم مؤلفات الراحل بالعربية وترجمتها بالإنجليزية، ومكتبة للإعارة الخارجية، وقاعة عرض سينمائي وقاعات لعقد الصالونات الثقافية، ومكتبة للتسجيلات الفنية، وقاعة متعددة الأغراض لعقد الندوات والمؤتمرات، وفصول وقاعات لدراسة السيناريو والكتابة الإبداعية، وقاعة جاليري، ومكتبة للتسجيلات الفنية، وكافيتريا مكشوفة.