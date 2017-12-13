نجم صلاح يتلألأ.. الفرعون يحتل المركز 32 بين أفضل 100 لاعب

قفز محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، 63 مركزا في اختيارات مجلة “فور فور تو” لأفضل 100 لاعب في عام 2017، ليحتل المركز 32، بعدما كان في المركز 95 في اختيارات العام الماضي للمجلة الإنجليزية.

ويتصدر صاحب الـ25 عاما صدارة الهدافين في البريميرليج برصيد 13 هدفاً خلال 16 مباراة لعبها مع فريقه في منافسات البطولة، وحسم صلاح خلال الأيام الماضية سباق جائزة بي بي سي كأفضل لاعب إفريقي، كما يُنافس وبقوة على جائزة أفضل لاعب إفريقي 2017 والمقدمة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتفوق صلاح في قائمة “فور فور تو” على أليكسيس سانشيز، لاعب أرسنال الإنجليزي، وثنائي برشلونة، جيرارد بيكيه وأندريس إنييستا وزميليه فيليب كوتينيو، لاعب ليفربول، روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وخيسوس مهاجم مانشستر سيتي، ناينجولان لاعب روما الإيطالي.

وقالت المجلة عن الفرعون المصري: «بالنظر إلى تألق صلاح في أول ستة أشهر في ليفربول، يجب أن يكون الطرفان سعداء، في عام 2014 وبعد مفاوضات كثيرة، انضم اللاعب إلى تشيلسي في عملية نقل في اللحظة الأخيرة، وكل الأماني التي كانت في بازل تبخرت مع كل أسبوع كان يجلس فيه على مقعد بدلاء استاد ستامفورد بريدج».

قضى اللاعب موسمين ونصف في إيطاليا، سرعان ما أعادوا بناء سمعته، وظهر صلاح بشكل كبير في روما، حيث أصبح لديه القدرة على القيام بالهجمات الصحيحة، لكنه في الأنفيلد، بدا حقا وكأنه ازدهار في واحدة من النخبة لكرة القدم في العالم.

تطور اللاعبين على نطاق واسع منذ فترة طويلة، لكن صلاح يأخذ الأمور خطوة أبعد من ذلك، يعمل كصائدي الهدف بنوع من الإبداعية، وعودة مذهلة من أول نصف موسم له في أنفيلد ملعب ليفربول تشير إلى أنه يفعل الكثير الحق.

الفراري احتل ايضا المركزي العاشر في قائمة أفضل 10 هدافين في أوروبا هذا الموسم على صعيد مسابقات الدوري في العالم برصيد 13 هدفا، وبحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، اختارت نجم منتخب مصر ليكون أحد أفضل التعاقدات التي أبرمتها أندية القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.