مواقف مشرفة لشيخ الأزهر: «لن نخذلكم»

“لتكن انتفاضتكم بقدر إيمانكم بقضيتكم ومحبتكم لوطنكم.. ونحن معكم ولن نخذلكم”.. كلمات افتتح بها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بيانه قبل يومين، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس، ليسطر الأزهر موقفا مشرفا جديدا في تاريخه، في ظل التخاذل العربي حيال القضية الفلسطينية.

نصرة القدس، ليست أولى المواقف المشرفة للأزهر وشيخه، فعلى مدار العام، أثبتت عدة مواقف، عظم قدر ومكانة المؤسسة، بعيدا عن الموائمات والاعتبارات السياسية وكسب احترام الجميع، تزامنت مع هجمة شرسة على مؤسسة الأزهر وصلت إلى وضع مقترح بقانون يقلص صلاحيات شيخ الأزهر ويسند تشكيل هيئة كبار العلماء لرئيس الجمهورية، الأمر الذي قُبل بالرفض من جانب القوى السياسية.

رفض مقابلة نائب الرئيس الأمريكي

وفي إطار دعمه للانتفاضه الفلسطينية ضد قرار الرئيس الأمريكي، أعلن الدكتور أحمد الطيب، رفضه القاطع لطلب رسمي من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لقاء فضيلته يوم 20 ديسمبر الجاري، وقال شيخ الأزهر: “كيف لي أن أجلس مع من منحوا ما لا يملكون لمن لا يستحقون”، مطالبا الرئيس الأمريكي بالتراجع فورا عن القرار الباطل شرعا وقانونا.

مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس

لم يقتصر رد فعل الأزهر برفض مقابلة نائب الرئيس الأمريكي، الذي سيزور مصر خلال الايام المقبلة، لكن مشيخة الأزهر أعلنت عن بدء عقد اجتماعات بحضور عدد من الخبراء للتحضير للمؤتمر العالمي لنصرة القدس، الذي سيعقد في يناير المقبل بالقاهرة، بالاشتراك مع مجلس حكماء المسلمين، حيث يحرص الأزهر الشريف على دعوة كبار رجال الدين والثقافة والسياسيين المعنيين بالقضية للمؤتمر؛ من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛ للخروج بقرارات عملية، تتناسب مع التحديات الخطيرة التي تهدد أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين، والتحذير من إشاعة الكراهية بين الشعوب بالقرارات الظالمة واللا إنسانية.

دعم أهالي ضحايا مسجد الروضة

“نساء الروضة مدرسة المصريين في الصبر.. أمثالكم من يعلموننا نحن الصبر.. ولا تحرميني من شرف خدمتك”.. هكذا خاطب شيخ الأزهر، السيدة التي فقدت 12 من أبنائها وأحفادها في حادث استهداف مسجد الروضة، الذي راح ضحيته نحو 450 شخصا بين شهيد ومصاب، بعد أن وجه لها دعوة لأداء مناسك الحج على نفقته الخاصة، خلال زيارته لأهالي الحادث بالعريش.

ومع الزيارة، جدد الأزهر رفضه لدعوات تكفير أعضاء الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة ومن بينها “داعش”، وفي نفس الوقت، وصف شيخ الأزهر، قتلة شهداء الروضة بـ”الخوارج والبغاة والمفسدين”، مؤكدًا أن النبي أمر بقتلهم وتعقبهم، ووعد من يقتلهم بالثواب يوم القيامة، كما أعلن شيخ الأزهر توفير معاش شهري للضحايا يدفع من بيت مال المسلمين.

مساندة مسلمي الروهينجا

وفيما يتعلق باضطهاد مسلمي بورما، أعلن شيخ الأزهر عن ترأسه وفد لزيارة مخيمات اللاجئين في بنجلادش، لكنه اعتذر في الساعات الأخيرة بسبب حادث مسجد الروضة، وقرر الأزهر، مضاعفة حجم المساعدات، وتوزيع 2000 عبوة تزن خمسين طنا من المواد الغذائية، طبقا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وانتقل الفريق الإغاثي إلى عدة مخيمات يسكنها مسلمي الروهينجا، حيث جرت عملية التوزيع بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر البنجلاديشي؛ لضمان وصول المساعدات لأكبر عدد من اللاجئين.

الطلاق الشفوي

في الوقت الذي كانت مؤسسات الدولة تتسابق لتنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص تقنين الطلاق الشفوي، حيث أعلن البرلمان عن مشروع قانون لتنظيم الطلاق الشفوي، لكن هيئة كبار العلماء حسمت الجدل حول ظاهرة الطلاق الشفوي، وأكدت وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق على عكس رغبة مؤسسة الرئاسة.