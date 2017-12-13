مواجهات اليوم.. مصرية في «البريميرليج» وعربية بمونديال الأندية

تقام اليوم عدة مباريات كرة قدم في مسابقات عدة منها كأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي والدوري الألماني، أبرزها مواجهة الفريق الملكي مع الجزيرة الإماراتي في كأس العالم للأندية، ولقاء ليفربول الذي يلعب له محمد صلاح مع ويست بروميتش الذي يضم أحمد حجازي، في البرميرليج.

تشهد فعاليات كأس العالم للأندية اليوم مواجهتين، الأولى بين الجزيرة الإمارتي وريال مدريد الإسباني، على استاد مدينة زايد الرياضية، في إطار دور نصف النهائي.

الفريق الملكي يدخل اللقاء راغبا في الحفاظ على لقب البطولة كما صرح المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بينما الفريق الإماراتي يأمل في تحقيق المفاجأة اليوم وتخطي عقبة ضخمة مثل الريال، ووصل الجزيرة إلى الدور نصف النهائي بعدما فاز على فريق أوراوا الياباني بهدف نظيف دون رد للاعب علي مبخوت.

الدوري الإنجليزي

تقام اليوم 7 مباريات في الدوري الإنجليزي، تجمع سوانزي سيتي مع مانشستر سيتي، ونيوكاسيل مع إيفرتون، وساوثهامبتون مع ليستر سيتي، ووستهام يوناتيد مع أرسنال، ومانشستر يونايتد مع بورنموث، وليفربول مع ويست بروميتش، وتوتنهام هوتسيبر مع برايتون، ضمن منافسات الجولة 17 من البريميرليج.

وستشهد مباراة ليفربول ووست بروميتش مواجهة خاصة بين الثنائي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش، حيث سيتولى الأخير مراقبة صلاح خلال اللقاء.

ويحل فريق أرسنال الإنجليزي الذي يلعب له المصري محمد النني ضيفا على وست هام، حيث يحتل الجانرز المركز الخامس، ويبحث عن فوزه الثالث على التوالي بملعبه في الدوري على وست هام الذي هزم تشيلسي حامل اللقب في مباراته السابقة.

تشهد المباراة غياب لاعبين من الأرسنال هما مدافعه الألماني شكودران مصطفى بسبب إصابة في الفخذ، بينما تحوم شكوك حول مشاركة لاعب الوسط آرون رامسي لمعاناته من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.

الدوري الألماني

تشهد فعاليات الجولة السادسة عشر من الدوري الألماني اليوم إقامة 5 مباريات، حيث يلتقي بايرن ميونيخ مع كولن، وشالكه مع أوجسبورج، وبايرليفركوزين مع فيردر بريمن، وهوفنهايم مع شتوتجارت، وهيرتا برلين مع هانوفر، ويتصدر الدوري الألماني الفريق البافاري برصيد 35 نقطة، ويحل في مركز الوصافة لايزبيج برصيد 28 نقطة وشالكه ثالثا برصيد 26 نقطة.