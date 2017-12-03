من المكسيك لأمريكا.. المصريون يحصدون الذهب في بطولات رفع الاثقال

حصدت مصر 4 ميداليات ذهبية، وخامسة برونزية، في بطولتين لرفع الأثقال، إحداهما بطولة العالم، المقامة حاليا في مدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والثانية بطولة العالم لرفع الأثقال للمعاقين في المكسيك.

تُوجت الأولمبية المصرية سارة سمير، بالميدالية الذهبية “رفعة النطر” في بطولة العالم لرفع الأثقال، المقامة حاليا في مدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وجاء تتويجها بعد أن رفعت ثقلا يزن 136 كجم، وحصد محمد إيهاب، ذهبية “منافسات الخطف” فى وزن 77 كجم فى البطولة العالم ذاتها، كما فاز بالميدالية الذهبية بمجموعة 361 كيلو جرام، متفوقا على صاحب المركز الثاني ريجيباي ريجيبوف، من تاركمستان، بإجمالي 352 كيلوجرام.

ويشارك من مصر في البطولة 5 لاعبين فقط هم أحمد سعد، ورجب عبد الحي، ومحمد إيهاب، وسارة سمير، وشيماء خلف.

وفي بطولة العالم البارالمبية لرفع الأثقال للمعاقين في المكسيك، أحرزت اللاعبة الناشئة فاطمة محروس، أول ذهبية لمصر، في وزن 61 كيلو جرام، بعد أن رفعت ثقل 103 كيلو جرام، فيما حصل اللاعب الناشئ طارق مصطفى وهدان، على الميدالية الذهبية في ميزان 97 بعد رفع ثقل 162، وهو رقم دولي جديد للاعب، حيث كان رقمه حين انضمامه للمنتخب 150 كيلو، بينما أحرزت اللاعبة جيهان جلال، الميدالية البرونزية في بطولة العالم في وزن 86 كيلو.

ويشارك من مصر في البطولة جيهان غريب، وجيهان جلال، وراندا تاج الدين، وإيمان شلبي، ورحاب رضوان، وأميمة عمر، وفاطمة محروس (ناشئة)، متولي مطحنة، وشريف عثمان، ومحمد سيد، ومحمد صبحي، ومحمد الديب، وطه عادل، ومحمود صبري، ومصطفى الشافعي، وحسام الجعفري، وطارق وهدان (ناشئ).

المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، هنأ البطل محمد إيهاب، والبطلة سارة سمير، بعد حصولهما على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم قائلا: “إنجاز رياضي جديد لمصر.. محمد إيهاب وسارة سمير، نموذج وقدوة لأجيال الشباب ومزيج رائع بين الموهبة والتفاني في حب الوطن.. ألف مبروك، وفي انتظاركم طوكيو 2020”.