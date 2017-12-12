منظمة العفو الدولية تفضح تمويل أمريكا وإسرائيل لداعش

ذكر الباحث بمنظمة العفو الدولية باتريك ويليكن، في تقرير عن الأسلحة والمعدات الحربية التي أرسلت إلى العراق في عام 2016 عن فقدان أسلحة تفوق قيمتها المليار دولار، والتي من المرجح أنها وصلت إلى عناصر تنظيم داعش، وأضاف باتريك أن نظام الجيش الأمريكى به أخطاء كبيرة، تمثل خطرًا في ظل عدم السيطرة الكاملة على عملية نقل أسلحة تقدر بالمليارات إلى مناطق شديدة التقلبات، مشيرًا إلى إمكانية وقوع الأسلحة في الجماعات المسلحة المتعددة التي ترتكب أعمالاً إرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش.

وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قدمت للعراق معدات حربية بقيمة 1.57 مليار دولار خلال عام 2015، عبر صندوق العراق للتدريب والتجهيز؛ للمساعدة في محاربة داعش، لكن في ظل عدم معرفة كيف وزعت هذه الأسلحة، فهم يمولون العدو أيضًا، ودعا باتريك إلى ضرورة أن تجري مراجعة سريعة لعملية تدفق الأسلحة إلى العراق.

في مصلحة من وجود داعش بالمنطقة؟

منذ بداية الثمانينيات في القرن الماضي انتشر على الساحة العديد من الجماعات والتنظيمات التي تنادي بتنفيذ تعاليم الإسلام وإقامة الخلافة الإسلامية في ظاهرها، لكن في باطنها لم يكن لها أي علاقة بالإسلام ولا بتعاليمه السمحة، فهاجموا أماكن العبادة، وقتلوا المصلين، وقاموا بارتكاب الفواحش؛ بدعوى جهاد النكاح، ونشروا الفساد والخراب في كل مكان ذهبوا إليه، ولم نجد أي تنظيم منهم رفع السلاح في وجه إسرائيل، التي ترتكب يوميًّا جرائم في حق الدين الإسلامي وفي حق الإنسانية، والمغتصبة لأحد أهم الأماكن الدينية المقدسة، ألا وهو المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين.

ويرى بعض المحللين أن وجود مثل هذه الجماعات الهدف منه تنفيذ أجندات خارجية في المنطقة، مثلما حدث في أفغانستان، عندما أسس تنظيم القاعدة بقيادة السعودي أسامة بن لادن وحركة طالبان؛ لمواجهة التواجد الروسي في المنطقة وتقليص دوره ونشر الفوضى.

وفي منطقة الشرق الأوسط لم يقدم تنظيم داعش سوى الخراب والدمار وإثارة الفتن في الدول العربية وتنفيذ الأجندة الأمريكية التي تهدف إلى استخدام التنظيم كذريعة للتدخل العسكري في المنطقة، وتنفيذ خطة التقسيم إلى دويلات صغيرات، مثلما حدث في العراق، وانفصال إقليم كردستان.

تمويل داعش

الحروب التي خاضها التنظيم في سوريا والعراق والعديد من الدول لأعوام، والعمليات التفجيرية والانتحارية، بالإضافة إلى انتشار الدعاية الإعلامية المروجة لهم، لا شك أنها تتكلف أموالاً باهظة، تقدر بمئات المليارات؛ مما يؤكد أن التنظيم يمول بشكل جيد. إذًا فمن يدفع الفاتور؟

أظهرت وثائق مسربة من موظف سابق بوكالة الأمن الوطني الأمريكي يدعى إدوارد سنودن أن تنظيم داعش هو تنفيذ لخطة بريطانية قديمة تعرف باسم “عش الدبابير”، تهدف إلى حماية إسرائيل من خلال إنشاء تنظيم إرهابي قادر على استقطاب المتطرفين من جميع أنحاء العالم، وأن الحل الوحيد لحماية إسرائيل يكمن في خلق عدو جديد بالقرب من حدودها، ولكن سلاحه موجه إلى الدول الرافضة لوجودها. وتعاونت أجهزة مخابرات ثلاث دول في وضع التنظيم، هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل.